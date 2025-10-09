Biste li je prepoznali? Nekad zanosna plavuša već godinama bježi od kamera

Na ulicama Los Angelesa viđena je nekad zanosna plavuša koja se nakon strašne ozljede povukla iz javnosti.

Holivudska miljenica koja je briljirala 1990-ih u novom izlasku iznenadila je drastičnim gubitkom kilograma.

Bridget Fonda, 61-godišnja glumica iz filma ''Jackie Brown'', nosila je plavo-bijelu prugastu majicu, tamni kardigan i široke hlače, a u ruci je držala piće za van.

Funkcionalna nutricionistica Monica Partier otkrila je neke detalje o drastičnom gubitku težine slavne glumice.

''Čini se da je izgubila barem 34 kilograma u posljednjih nekoliko godina, što nije lako učiniti nakon pedesete godine'', rekla je Partier za Daily Mail.

Kako je izgledala 2023. godine, pogledajte u nastavku.

''Fonda je možda koristila lijek za dijabetes Ozempic, koji je mogao pomoći u procesu mršavljenja, ili druge lijekove iz skupine GLP-1 agonista, poput semaglutida (poznatog pod imenom Wegovy) ili tirzepatida (poznatog kao Zepbound). No, ako je sve postigla bez lijekova, postoji nekoliko prirodnih puteva kojima se mogla poslužiti.''

Fonda se o svojim kilogramima dosad nije oglašavala, no otkako se povukla iz javnosti, paparazzi su je znali uhvatiti u izdanjima u kojima je nitko nije prepoznao.

U veljači 2003. Bridget je slomila kralježak u prometnoj nesreći na Pacific Coast Highwayju u blizini Malibua. Ozljeda ju je nagnula da se povuče iz svijeta zabave i započne mirniji život izvan svjetla reflektora.

Rođena kao Bridget Jane Fonda 27. siječnja 1964. u Los Angelesu, Bridget je odrasla u jednoj od najpoznatijih holivudskih obitelji. Njezini su korijeni duboko u filmskoj povijesti: djed joj je legendarni Henry Fonda, otac Peter Fonda, a teta Jane Fonda.

Dijete slavnih roditelja, Bridget je iskusila oba svijeta – i glamur i teret očekivanja. Roditelji su se razveli 1974., a nakon toga Peter se ponovno oženio. Bridget i njezin brat Justin odrasli su uz pomalo složen obiteljski okvir.

Iako je na malim ekranima debitirala već kao dijete, Bridget je svoju ozbiljniju glumačku stazu počela graditi tek u kasnijim godinama. Studirala je glumu na New York Universityju i u Lee Strasberg Theatre Instituteu, gdje je usavršavala metodu i emocionalni pristup likovima.

Prvi značajniji filmski radovi pojavili su se krajem 1980-ih — poput filma ''Scandal'' (1989), nakon čega je uslijedio niz uloga koje su je učinile vidljivom publici.

Godine 2003. udala se za Dannyja Elfmana, danas 72-godišnjeg skladatelja filmske glazbe. Godine 2005. dobili su sina, Olivera Elfmana.

Unatoč radu s brojnim poznatim redateljima poput Francisa Forda Coppole i Quentina Tarantina, Fonda nije zainteresirana za povratak pred kamere.

"Ne, ne vjerujem, prelijepo je biti običan čovjek'', rekla je jednom.

