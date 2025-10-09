Znate li tko je ovo? Novi izgled starog znanca s ekrana učinio ga je neprepoznatljivim

Premijera domaćeg filma okupila je brojna poznata lica, a jedno se posebno istaknulo.

Na premijeru domaćeg filma ''Žene, luđaci i malo dobrih pedera'' došao je i Kristijan Ugrina.

Za tu je priliku odabrao vrlo razigranu kombinaciju – žute hlače, ružičastu košulju i jaknu u sličnoj nijansi, čime je unio pravu dozu boje na crveni tepih.

Kristijan Ugrina Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U posljednje vrijeme imali smo ga priliku vidjeti s bradom i dužom kosom, ali toga više nema.

Kristijan Ugrina Foto: Josip Moler / CROPIX

Kristijan Ugrina Foto: Josip Moler/Cropix

Kristijan Ugrina - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Nedavno je postao i djed. Njegova kći Korana rodila je kćerkicu Lunu.

Ksenija Marinković s kćeri i unukom Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Bivši voditelj i glumac bio je poznat i po braku s glumicom Ksenijom Marinković, s kojom je, osim kćeri Korane, dobio i sina Kostu Kaija. Od nje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

Ksenija Marinković i Korana Ugrina Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Kristijan Ugrina i supruga Tamara, 2010. godina Foto: Nino Strmotić/Pixsell

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu, i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

Kristijan Ugrina i Tamara Punda - 3 Foto: Paun Paunovic/Cropix

Ugrina je godinama bio u financijskim problemima jer je otplaćivao tuđi kredit, no zahvaljujući apelu na društvenim mrežama krajem prošle godine dug je otplaćen.

Kristijan Ugrina Foto: Dragan Matic/Cropix

Kristijan Ugrina - 3 Foto: Neja Markicevic/Cropix

