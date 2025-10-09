Shrvana Alka Vuica javila se iz Sarajeva, koje je pjevalo Halidu: ''U svojoj muci koju si prolazio...''

Alka Vuica javila se na Instagramu iz Sarajeva, gdje su se brojni okupili kako bi odali počast kralju narodne glazbe.

Sarajevo je u srijedu navečer bilo u znaku Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini. U njegovu rodnom gradu brojni su se okupili kako bi odali počast kralju narodne glazbe.

Među okupljenima našla se i Alka Vuica, koja je podijelila dirljivu poruku na Instagramu.

"Mili moj brate, sve si nas rastužio beskrajno i neopisivo svojim naglim i preranim odlaskom. Zadnji put kada smo se čuli rekao si: 'Nije dobro… ali ako valja mrijet, mrijet će se… j**** ga.' Suze su krenule same, ali opet si me nasmijao. 'Imaš li neku pjesmu iz Grčke da mi napišeš tekst, nešto dobro za mene...' U svojoj muci koju si prolazio i dalje si mislio na glazbu, na pjesme, na život. Jer ti si bio hodajući život, meraklija, bekrija, velika bosanska duša, nezaustavljivi optimist, najpozitivnija osoba koju sam poznavala", započela je Alka.

"Jednom sam rekla i nikad porekla da si Božji čovjek! I to si bio i ostao u svakom susretu, u svakom koraku na ovoj zemlji punoj jada. Svakome si bio dostupan, voljen i poštovan, osjetljiv na nepravdu, duhovan, odan, empatičan, beskrajno talentiran, a opet skroman – čovjek iz naroda. Kada smo se upoznali, rekao si da imam bosansku dušu… i to je najljepši kompliment koji sam ikada dobila. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima, a u mome već odavno imaš posebno mjesto. Voli te do vječnosti tvoja peta sestra", zaključila je.

