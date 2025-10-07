Preživio je četiri moždana udara, a onda iznenada otišao zauvijek na baš dirljiv datum

Ivo Gregurević bio je jedno od najvećih glumačkih imena domaće filmske industrije, njegov prerani odlazak sve je ostavio u šoku.

Ni šest godina nakon njegove smrti brojni se još ne mire s preranim odlaskom legendarnog glumca Ive Gregurevića.

Da je živ, 7. listopada napunio bi 73 godine, a umro je iznenada na Novu godinu, 1. siječnja 2019.

Ivo Gregurević Foto: Boris Kovacev/Cropix

Ivo Gregurević rođen je u selu Donja Mahala kraj Orašja u obitelji Marka i Jele Gregurević. U mladosti je pokazivao sklonost prema umjetnosti, a nakon školovanja u rodnom kraju otišao je na studij glume. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Njegov filmski debi dogodio se 1977. godine u filmu ''Ne naginji se van''.

Ivo Gregurević u ulozi Netjaka u seriji Velo Misto (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

U početku je imao više manjih i epizodnih uloga — često tumačeći likove narodskog tipa, ljude iz sela ili radničke sredine, u kojima je briljirao svojom autentičnošću i uvjerljivošću.

Pravu prekretnicu u karijeri doživljava 1991. naslovnom ulogom u filmu ''Čaruga'', redatelja Rajka Grlića, u kojem je utjelovio Jovu Stanisavljevića Čarugu. Od tada je postao redovan gost za domaću filmsku industriju.

Ivo Gregurević u Čarugi (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

IN magazin: Ivo Gregurević - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Tijekom dugog niza godina Gregurević je odigrao više od 150 uloga — u filmovima, televizijskim serijama i kazalištu. Bio je karakterni glumac — često je tumačio kompleksne, ponekad kontradiktorne likove: od agresivnih, napetih pa do humorističnih i nostalgičnih figura.

Glumio je u ''Velom mistu'', ''Odmori se, zaslužio si'', ''Šokici'', ''Dugoj mračnoj noći'' i brojnim drugim. Posljednji fim koji je u cijelosti snimio je "Za ona dobra stara vremena".

Ivo Gregurević Foto: Danijela Peracic/Cropix

Ivo Gregurević (Foto: Dnevnik.hr) - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Također je surađivao u kazališnim produkcijama, a dugi niz godina bio je stalni glumac Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Godine 1995. u rodnom Orašju pokrenuo je manifestaciju "Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević", koja i danas nosi njegovo ime i slavi njegov doprinos hrvatskoj (i regionalnoj) kulturnoj sceni. Na dodjelama, festivalima, u kazalištima, ime Gregurević i danas nosi težinu poštovanja. Nagrade koje je osvojio (među njima četiri Zlatne arene, Nagrada "Vladimir Nazor", mnoge kazališne i filmske nagrade) svjedoče o kvaliteti i posvećenosti.

Ivo Gregurević bio je prilično privatna osoba. Bio je u vezi s hrvatskom glumicom Dubravkom Ostojić, s kojom je dobio sina Marka, rođenog 1978. Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

Ivo Gregurević (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

Nakon prekida te veze bio je s glumicom Dolores Lambašom.

Ivo je u životu imao četiri moždana udara, no na kraju je preminuo sasvim iznenada. Sahranjen je na groblju Karaula u rodnoj Donjoj Mahali 8. siječnja 2019.

Marko Gregurević - 1 Foto: Igor Kralj/Pixsell

