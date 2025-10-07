Kako danas izgleda nekoć najljepša djevojčica na svijetu? Tvrdi da nije išla pod nož

Thylane Blondeau, nekad proglašena najljepšom djevojčicom na svijetu, zablistala je na reviji Miu Miu u elegantnom odijelu te poručila da nikada nije imala estetske zahvate.

Thylane Blondeau izgledala je vrlo elegantno u smeđem vunenom odijelu dok je pozirala na reviji Miu Miu u Palais d'Ieni tijekom Tjedna mode u Parizu.

Manekenka (24) je pozirala u modernom kompletu, nedugo nakon što je izjavila da nikada nije imala estetske zahvate.

Thylane Blondeau - 6 Foto: Profimedia

Ispod sakoa nosila je bijeli rebrasti top, a kombinaciju je upotpunila smeđim čizmama na petu. Tamnu kosu oblikovala je u blage valove, a modnu kombinaciju zaokružila je naočalama i srebrnim lančićem.

Thylane Blondeau - 5 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau - 2 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau - 1 Foto: Profimedia

Thylane, kći francuskog nogometaša Patricka Blondeaua i TV voditeljice Veronike Loubry, svojevremeno je bila proglašena najljepšom djevojčicom na svijetu.

Pogledaji ovo Celebrity Internet ne zna kamo bi gledao! Ricky Martin pozirao gol do pojasa, ali i malo niže

Thylane Blondeau (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Nedavno je priznala da je umorna od optužbi da je imala estetske korekcije, naglašavajući kako nikada nije ništa radila na licu.

"Umorna sam od ovakvih komentara. Znam da u ovoj generaciji ljudi sve to počinju raditi vrlo rano, ali ja nikada nisam ništa dirala. Možete pogledati moje fotografije iz djetinjstva – ništa se nije promijenilo. To što nosim šminku ili olovku za usne ne znači da sam išta radila na licu ili usnama. Vrijeme je da se s tim prestane."

Thylane je u svijet mode ušla sa samo tri godine kada ju je agent Jean-Paula Gaultiera uočio na Champs-Élyséesu i poslao na modnu pistu. Nakon naslovnice za "Vogue Enfants" svijet je proglasio malenu Thylane najljepšom djevojčicom na svijetu, čime je započela karijeru punu uspjeha, ali i kontroverzi.

Thylane Blondeau - 4 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Najveća kontroverza izbila je kada je imala samo 10 godina, a francuski "Vogue" objavio je njezine fotografije u visokim potpeticama, punoj šminki i provokativnim pozama. Mnogi su tada optužili časopis za seksualizaciju djeteta, tvrdeći da ju se prikazuje kao odraslu ženu, dok su drugi smatrali da se radi o umjetničkom izrazu i modnoj estetici.

Pogledaji ovo Celebrity Zlatan Ibrahimović pekao roštilj bez majice: ''Prosječni balkanski tata u nedjelju popodne...''

Tijekom godina surađivala je s velikim modnim brendovima poput Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren i Hugo Boss.

Osim modnog svijeta, Thylane je javno progovorila i o zdravstvenim problemima s cistama na jajnicima.

Thylane Blondeau - 1 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Godine 2021. otkrila je da je morala na više operacija zbog komplikacija, nakon što joj je 2020. pukla cista u trbuhu. Nakon što su liječnici isprva umanjivali njezine tegobe, drugi liječnik otkrio je cistu od 5,6 cm koja je zahtijevala hitnu operaciju.

Galerija 31 31 31 31 31

Thylane Blondeau ostala je prisutna u modnoj industriji unatoč kritikama koje su pratile njezine rane godine. Danas je prepoznata kao uspješna manekenka i poduzetnica, čime potvrđuje svoju ustrajnost i predanost modnoj industriji.

Thylane Blondeau (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Njezini roditelji također su izazivali kontroverze, a više o njima pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kruži video! Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: "Pitaj Boga koliko ih je koštalo..."

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!

Pogledaji ovo Celebrity Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, istaknula se svaka oblina