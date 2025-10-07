Kruži video! Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: "Pitaj Boga koliko ih je koštalo..."

Lepa Brena zapjevala je na svadbi u Splitu u raskošnoj svjetloplavoj haljini.

Na TikToku se pojavila snimka s vjenčanja održanog u splitskom hotelu Amfora, na kojem je goste zabavljala, ni manje ni više, nego Lepa Brena.

Na videu popularna pjevačica izvodi pjesmu "Boliš i ne prolaziš", a oduševljenje u komentarima ne prestaje.

"Jedna i jedina Lepa Brena, najveća balkanska zvijezda", "Antin pir, bilo je predivno", "Pitaj Boga koliko ih je koštalo da im pjeva Brena", pisali su korisnici.

Kako izgleda kada na svadbi nastupa glazbena ikona s oko 25 milijuna prodanih ploča, možete pogledati u nastavku.

OVDJE zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara!

A kako izgleda velebna vila u kojoj Lepa Brena živi s obitelji pogledajte OVDJE.

