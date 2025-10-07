Internet ne zna kamo bi gledao! Ricky Martin pozirao gol do pojasa, ali i malo niže

Ricky Martin oduševio je pratitelje novom fotografijom i pokazao da je u vrhunskoj formi.

Latinozvijezda Ricky Martin ponovno je privukao pozornost objavom na društvenim mrežama.

Popularni pjevač pozirao je potpuno gol, nasmijan i opušten te se fotografirao u ogledalu.

Ricky Martin - 1 Foto: Instagram

Njegov isklesani torzo svima je privukao poglede, a fascinantno je koliko dobro izgleda s 53 godine.

Ricky Martin - 2 Foto: Instagram

Ricky Martin uskoro će proslaviti svoj 54. rođendan, no čini se kako je vrijeme za njega samo broj. Njegovo lice gotovo da nije doživjelo promjene otkako je početkom 90-ih osvajao glazbene ljestvice hitovima poput ''Livin’ la Vida Loca''. Ta nevjerojatna mladolikost izaziva divljenje, ali i brojna nagađanja – mnogi se pitaju skriva li se iza njegova besprijekornog izgleda vrhunska genetika, stroga rutina njege ili pak estetski zahvati, koji su sve više u trendu. Kojim se estetskim zahvatima podvrgnuo, pogledajte OVDJE.

Ricky Martin - 7 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 5 Foto: Profimedia

Ricky Martin (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Podsjetimo, Ricky je godinama bio tiha patnja brojnim ženama, a onda je priznao da je gej. Prije nekoliko mjeseci šuškalo se da ima novog partnera, pornoglumca. O kome je riječ, pogledajte OVDJE.

Ricky Martin - 2 Foto: Profimedia

