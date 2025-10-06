Ronaldova Georgina prošetala luksuzni komad koji si mogu priuštiti samo rijetki

Georgina Rodriguez nije uspjela pobjeći paparazzima u Parizu, a u prvom planu se našlo njezino luksuzno izdanje.

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, ponovno je dokazala da je sinonim za luksuz i glamur.

Tijekom Pariškog tjedna mode, paparazzi su je snimili dok je odlazila u šoping i to u izdanju koje se ne zaboravlja.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Nosila je usku bijelu haljinu s upečatljivim zlatnim gumbima, bijele salonke i sunčane naočale, ali pravi fokus bio je na torbici Hermès Birkin – jednom od najskupljih modnih dodataka na svijetu.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georginina torba bila je model od krokodilske kože sa zlatnim detaljima. Cijena torbe ovisi o modelu, detaljima na njoj i dostupnosti, a košta od desetak tisuća eura pa do nekoliko milijuna eura.

Osim skupocjene torbe, Georgina je pažnju plijenila i svojim ubojitima oblinama, ali i velikim dijamantnim prstenom s kojim se ne prestaje hvaliti otkad ju je Ronaldo zaručio.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Nema sumnje da Georgina uživa u svakom trenutku luksuznog života, a pritom ne propušta priliku pokazati svoj istančan osjećaj za stil i to na najglamuroznijim modnim adresama svijeta.

Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Georgina Rodriguez - 4 Foto: Instagram

Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Detalje njihove ljubavne priče pročitajte OVDJE.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

