Ronaldova Georgina prošetala luksuzni komad koji si mogu priuštiti samo rijetki

Georgina Rodriguez nije uspjela pobjeći paparazzima u Parizu, a u prvom planu se našlo njezino luksuzno izdanje.
Tijekom Pariškog tjedna mode, paparazzi su je snimili dok je odlazila u šoping i to u izdanju koje se ne zaboravlja.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Nosila je usku bijelu haljinu s upečatljivim zlatnim gumbima, bijele salonke i sunčane naočale, ali pravi fokus bio je na torbici Hermès Birkin – jednom od najskupljih modnih dodataka na svijetu.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georginina torba bila je model od krokodilske kože sa zlatnim detaljima. Cijena torbe ovisi o modelu, detaljima na njoj i dostupnosti, a košta od desetak tisuća eura pa do nekoliko milijuna eura.
Osim skupocjene torbe, Georgina je pažnju plijenila i svojim ubojitima oblinama, ali i velikim dijamantnim prstenom s kojim se ne prestaje hvaliti otkad ju je Ronaldo zaručio.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram
Nema sumnje da Georgina uživa u svakom trenutku luksuznog života, a pritom ne propušta priliku pokazati svoj istančan osjećaj za stil i to na najglamuroznijim modnim adresama svijeta.
Georgina Rodriguez Foto: Instagram
Georgina Rodriguez - 4 Foto: Instagram
Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Detalje njihove ljubavne priče pročitajte OVDJE.
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
