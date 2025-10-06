Hana Huljić za IN magazin progovorila o majčinstvu i otkrila kakav je Grašo otac

Vikend za nama u Splitu bio je u znaku proslave koju su uveličale poznate dame, a s njima se družio naš Gordan Vasilj. Hana Huljić Grašo progovorila je ekskluzivno o majčinstvu i suprugu Petru. Zorica Kondža otkrila je tko od njezinih kolega organizira najbolje tulume, a Anamarija Asanović raspričala se o prvoj godišnjici braka.

Brojne poznate Hrvatice okupile su se na glamuroznoj proslavi petog rođendana brenda prirodne kozmetike u Splitu! Među njima je bila i Hana Huljić Grašo, koju na ovakvim događanjima ne viđamo često. Samozatajna glazbenica je ekskluzivno za In Magazin progovorila o majčinstvu.

''Shvatiš što je zapravo u životu važno, toliko se ne opterećujem nekim stvarima koje vidim da se ljudi opterećuju, nekako samo živim taj naš život i toliko sam ispunjena i jednostavno samo živim za našu sreću.''

Najveća potpora joj je suprug Petar Grašo, koji unatoč obiteljskim obvezama, nije smanjio koncertni tempo.

''Stvarno mu nije teško, on voli to što radi, ja ga podržavam koliko god želi da to radi i kad god može je kući, a kući je stvarno često, skoro stalno i kad je on tu, sve su kockice posložene i po pitanju djece. Odmah je nekako sve stabilnije.''

Rijedak susret s Hanom, koja trenutačno priprema dvije nove pjesme, iskoristili smo i za postaviti joj nekoliko blic pitanja. Zanimalo nas je kako se njezina trogodišnja kći Alba odnosi prema mlađem bratu Toniju?

''Voli ga, ali onda kad se malo zaboravi, onda ga malo previše stisne, tako da treba stalno paziti, ali vidim da će to biti ljubav za koju godinu.''

Hana Huljić - 5 Foto: In Magazin

Kako će izgledati proslava Tonijeva prvog rođendana, 31. listopada?

''Umorni smo od fešti, tako da uvijek sve u krugu najuže obitelji, a i najužih nas ima već i previše.''

Na koga više nalikuje Alba, a na koga Toni?

''Ona je više povukla na Petrovu stranu, a on je više na moju stranu obitelji karakterno.''

Koliko joj u svakodnevnom životu pomaže majka Vjekoslava?

''Puno, puno. Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'u baku'.''

Hana Huljić - 3 Foto: In Magazin

A baka Zorica Kondža, koja je bila zadužena za glazbeni dio večeri, priželjkuje drugo unuče.

''Molim Boga svaki dan da moja Natali dobije brata ili sestru, da ne bude sama. Stari svit bi rekao 'jedno ka' i ni jedno'. Triba imat najmanje dvoje dice, normalno, tko može.''

Jedna od najvećih zafrkantica na našoj sceni obožava dobro društvo, a najbolji tulumi su, kaže, kod popularnog Jole.

''Kad jednom odem kod Jole doma, cijeli grad priča o tome, 'a šta je, bilo je lipo u Jole?' A u Jole je uvijek dobro i zabavno. Čovik ne ostane ni gladan ni žedan, a i ne naspava se, mogu vam reći.''

Zorica Kondža Foto: In Magazin

Splitsko druženje nije propustila ni Anamarija Asanović, koja do kraja godine priprema velik poslovni projekt, ali prije toga će ove subote proslaviti prvu godišnjicu braka sa zadarskim poduzetnikom Ivanom Karačićem.

''Ja ne mogu vjerovati da je tako brzo prošlo, ako bude ovako, bit će odlično (smijeh). Naravno da ćemo proslaviti godišnjicu, kao i svaku narednu. Lakše je udvoje, moram priznati, nije to samo papir.''

Jedna od top tema među našim poznatim damama bila je briga o zdravlju.

''Svakih par mjeseci, barem jednom godišnje vadim krv. U mojoj obitelji je bilo dijabetesa, hvala Bogu ja ga nemam, to redovito pratim. I san, meni je san jako bitan za glasnice, ne jako pričati. I kad se ja naspavam, onda ja mogu i na Mount Everest (smijeh).'', kaže Zorica Kondža.

''Ja sam još uvijek epileptičar samo što sam zadnji napadaj imala 2006., ali još uvijek pijem antiepileptike. Ja na to ne gledam kao na bolest ni poteškoću, ona meni onemogućava neke stvari koje bih voljela raditi u životu, ali ne zadugo s obzirom na to da sam neke adrenalinske stvari već odradila, računam da ću nekad i skočit s padobranom i probiti taj strah i bit će sve ok'', rekla je Meri Goldašić.

''Znači herpes tip 1 koji imam otkad sam bila stvarno mala, samo s obzirom na stres, na današnji tempo života nekako dolazi rjeđe, ali u puno jačem obliku, ali sve je ok i možete vidjeti da nema ničega'', objasnila je Lucija Lugomer.

- Jesi li se prepala?

''Jesam, baš sam se prepala.''

A neustrašivom mladom poduzetniku Goranu Čipčiću je pobjeda u prvoj sezoni projekta 'Startaj Hrvatska' otvorila velika vrata.

''Ja uvijek kažem da je projekt 'Startaj Hrvatska' meni promijenio život i da sam ja s tim ljudima koji su vjerovali mojoj babi i meni i cijeloj našoj priči, dobio svojih pet minuta. I zahvalan sam im do neba što su nam bili podrška, štosu stali iza nas i što su nam dali priliku.''

Iza svakog uspjeha stoje ljudi, a upravo je splitska gala večer slavila potporu, ljubav i povjerenje koje nas vodi dalje.

