Uvijek skladni Marko i Iris Livaja nisu prošli nezapaženo na svadbi njegova suigrača

Marko i Iris Livaja snimljeni su na vjenčanju Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš.
Na vjenčanje Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš stigli su i brojni hajdukovci, a fotografi su snimili Marka Livaju i njegovu suprugu Iris Livaju, koji su i ovoga puta plijenili pažnju svojim stilskim odabirom.
Iris je zablistala u elegantnoj crnoj satenskoj haljini s izraženim dekolteom, preko koje je prebacila bijeli sako, a stajling je upotpunila srebrnom torbicom, uvojcima u kosi i decentnim makeupom.
Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX
Marko je odabrao karirano tamnosivo odijelo s dvorednim kopčanjem i klasičnu bijelu košulju, a sve je začinio trendi sunčanim naočalama. Usklađeni i profinjeni, bez sumnje su bili jedan od najelegantnijih parova svečanosti.
Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX
Među poznatim hajdukovcima na svadbi se našao i Filip Krovinović, koji je za ovu priliku odabrao crno odijelo i bijelu košulju.
Filip Krovinović Foto: Vojko Basic / CROPIX
Inače, o vezi Hajdukovca i lijepe dizajnerice počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Livaje i Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.
Iris Livaja - 3 Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Više fotki s raskošnog vjenčanja u Splitu potražite OVDJE.
Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
