Prozirna bluza plavuše koju povezuju s mladim tenisačem otkrila je njezine gole grudi

Američka manekenka Brooks Nader izazvala je veliku pažnju pojavivši se na jednom pariškom događaju u izrazito odvažnoj i modno hrabroj kombinaciji.

Za večernji izlazak odabrala je crnu prozirnu bluzu, kratku satensku suknju i dugi kaput od umjetnog krzna, čime je spojila eleganciju i provokativan stil, koji joj je već postao zaštitni znak.

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

Nader je poznata po tome da se ne boji eksperimentirati s modom te često bira kreacije koje naglašavaju samopouzdanje i senzualnost, što su i ovoga puta zabilježili brojni fotografi.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia

U posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.

Carlos Alcaraz Foto: Afp

Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Brooks Claire Nader rođena je 1997. u Baton Rougeu, u Louisiani. Javnost ju je prvi put upoznala 2019. kada je pobijedila u prestižnom natjecanju Sports Illustrated Swim Search, čime je započela svoj vrtoglavi uspon u svijetu modelinga. Samo nekoliko godina kasnije, 2023., osvanula je na naslovnici kultnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit, što ju je učvrstilo kao jednu od najtraženijih manekenki današnjice.

Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia

