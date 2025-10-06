Thompson iznenadio djecu iz jedne župe, uglas su pjevali njegov veliki hit

Marko Perković Thompson iznenadio je djecu u župi u Podstrani, a povod za njegov dolazak bio je baš poseban.

Župnik župe Gospe od Zdravlja u Podstrani don Mirko Šakić ovih dana proslavio je svoj 30. rođendan, a tim povodom župljane je iznenadio na način koji je mnoge dirnuo.

Iako su brojna djeca iz župe pripremila iznenađenje za svog svećenika, pravi poklon dobili su oni – sam don Mirko je uzeo gitaru i u dvoranu pastoralnog centra uveo njihova omiljenog glazbenika Marka Perkovića Thompsona.

Djeca su bila oduševljena, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama.

Thompson je s djecom otpjevao svoj veliki hit ''Ako ne znaš šta je bilo'' i ''Neću izdat ja'', a održao je i prigodni govor.

Prije nekoliko dana Thompson je u intimnoj atmosferi zapjevao i s generalom Antom Gotovinom. Video pogledajte OVDJE.

