Prijatelja kao što je ovaj čovjek svi bi mi voljeli imati u životu

Nastup Dida Tunje u Supertalentu nije bio samo izvedba, nego i emotivna posveta prijatelju s kojim je dijelio pozornicu više od dva desetljeća. Njegove riječi zahvale rasplakale su publiku i dirnule žiri, koji ga je nagradio prolaskom dalje.

Na pozornici Supertalenta pojavio se Dida Tunja, čovjek bogatog životnog iskustva koji je svojim nastupom dirnuo i publiku i žiri.

''Život me nije mazio pa sam jednostavno morao pronalaziti zanimanja koja donose novac. Obitelj, moraš raditi. Bavio sam se sa svime, a gluma mi je ostala već 24 godine. Želim s njom završiti karijeru. Nisam nikome rekao da dolazim'', otkrio je na početku.

Galerija 6 6 6 6 6

Nažalost, zbog zdravstvenih problema, ovaj put nije mogao nastupiti sa svojim dugogodišnjim partnerom Marijanom, s kojim je desetljećima dijelio pozornicu. Upravo njemu odlučio je posvetiti izvedbu i emotivnu zahvalu.

“Na Supertalent sam došao da mu zahvalim. On ne zna za ovo. Uvijek mi je govorio da me skinulo s lopate, a ja nikad neću zaboraviti koliko me podržavao. Nagovorio me na nastupe, a s vremenom smo zajedno obišli cijelu Hrvatsku i nastupali čak i vani – od vrtića, preko humanitarnih događanja, do velikih koncerata. Bili smo isti karakteri i nevjerojatno se slagali. Došlo mi je da mu se ovako javno zahvalim za sve godine uspjeha koje mi je podario'', rekao je Dida Tunja.

Did Tunja, Supertalent Foto: Nova TV

Did Tunja, Supertalent Foto: Nova TV

Na kraju mu je uputio emotivnu poruku:

''Roko, brate moj, hvala ti na 24 godine nastupa, prekrasnih susreta s ljudima. Mnoge smo nasmijavali, mnoge koncerte odradili. Neka ti dragi Bog podari zdravlja i da još dugo živiš. Voli te i ljubi tvoj Dražen''.

Did Tunja, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Did Tunja, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Članovi žirija ostali su bez riječi pred iskrenošću i toplinom nastupa.

''Takvih prijatelja bih i ja volio imati u životu”, rekao je Fabijan, dok je Martina dodala: ''Iskreno, meni bi bilo šteta da ovo bude vaš zadnji nastup i da se prestanete time baviti''.

Did Tunja, Supertalent Foto: Nova TV

Did Tunja, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

Publika je nagradila Dida Tunju velikim pljeskom, a žiri ga je jednoglasno poslao dalje. Njegov nastup ostat će zapamćen kao jedan od najemotivnijih trenutaka ove sezone Supertalenta.