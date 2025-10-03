Pretraži
čuda se događaju

Pogledajte što je to izveo čovjek kojem je Martina rekla da ga obožava!

Piše I.G., Danas @ 06:04 Celebrity komentari
Elvedin Hegić, Martina Tomčić, Supertalent Elvedin Hegić, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

Elvedin Hegić na pozornici Supertalenta pokazao je da mađioničar ne mora biti samo iluzionist, već i zabavljač koji šarmom i humorom osvaja publiku. Njegovi trikovi, začinjeni simpatičnom energijom, donijeli su mu prolaz u idući krug.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Marko Perković Thompson iznenadio djecu iz župe u Podstrani
procurila snimka!
Thompson iznenadio djecu iz jedne župe, uglas su pjevali njegov veliki hit
Lorelai i Luke iz "Gilmorica" ponovno su stali rame uz rame
lukea ne bi prepoznali!
Opet skupa! Kako nakon 25 godina izgledaju Lorelai i Luke iz kultnih Gilmorica?
Šime Elez proslavio 27. rođendan
veza je sad i službena!
Objavio fotke s proslave! Majin Šime feštao s Jolom za svoj rođendan
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Elvedin Hegić u drugoj emisiji showa Supertalent
čuda se događaju
Pogledajte što je to izveo čovjek kojem je Martina rekla da ga obožava!
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Hana Huljić Grašo u rijetkom izlasku zablistala s Anamariju Asanović
prekrasne dame
Grašina Hana u rijetkom izlasku s kćeri bivšeg vatrenog, jedan detalj svima je zapeo za oko
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Tko je Elijah Hewson, pjevač grupe Inhaler i sin Bona Voxa?
gradi svoj put
Znate li tko je ovo? Otac mu je velika rock legenda!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Sloveniji lavina zatrpala trojicu hrvatskih planinara?
lavina u sloveniji
FOTO Objavljeno od kuda su hrvatski planinari koje je zatrpala lavina: "Spuštali su se s Triglava, a onda se njih troje odlučilo popeti na Tosc"
Prometna nesreća Petrijevci kod Osijeka: jedna poginula, očevid na državnoj cesti D34
OČEVID U TIJEKU
Užas kod Osijeka: Kroz granje uočili slupano vozilo, u njemu pronađeno tijelo
Zbog političke igre, radio koji je glas zajednice više od pola stoljeća mogao bi utihnuti. Radnici mjesecima bez plaće, gradonačelnik: "To nije moja odgovornost"
Poziv Domagoja Mikića
Zbog političke igre omiljeni radio pred gašenjem. Radnici mjesecima bez plaće! Gradonačelnik: "To nije moja odgovornost"
show
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Maja Šuput u drugoj epizodi showa ''Supertalent''
idemo udarno!
Zebra kostim Maje Šuput sve je iznenadio: ''Kad se spustila u studio...''
zdravlje
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
5 dodataka prehrani koje ne biste trebali uzimati, prema mišljenju nutricionista
Oprez!
5 dodataka prehrani koje ne biste trebali uzimati, prema mišljenju nutricionista
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
zabava
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Zdravlje na prvom mjestu
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Što je to?
Mačka dobila novog cimera, njezina reakcija je hit
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
tech
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
Nevjerojatno otkriće
"Svemirski odmetnik" lebdi između planeta i proždire sve što mu se nađe na putu
sport
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na Roberta Lewandowskog
Tragičar
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na legendu: "Šaljite ga u Saudijsku Arabiju"
Modrićeva čarolija donijela penal Milanu, a onda je uslijedio ogroman promašaj američkog Hrvata
Kakva prilika!
VIDEO Modrićeva čarolija donijela penal Milanu, a onda je uslijedio promašaj američkog Hrvata
Modri kao ispuhani balon: Kovačević mora dobro razmisliti, Nevistić nije jedni krivac
Komentar Ivice Mede
Modri kao ispuhani balon: Kovačević mora dobro razmisliti, Nevistić nije jedni krivac
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Did Tunja
2U1
Kakav nastup pun emocija! Dražen pod hitno treba otići na Broadway ili u Hollywood!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Papi Bucket
KOKOŠI
Ovaj cover Majine pjesme morate čuti! Ostali smo bez riječi!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Roko Kolarić
PRAVI FRAJER
Tek ćemo čuti za Roka! Nakon ovog nastupa broj obožavatelja definitivno će porasti!
putovanja
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Zuppa inglese
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Jelo kojeg će uvijek biti premalo: Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom
Tješi i grije
Jelo kojeg će uvijek biti premalo: Zapečena "jesenska" tjestenina sa sirom i slaninom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
lifestyle
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
Ana Gruica Uglešić na premijeri Lutikine kuće u Zarinom kariranom odijelu 2025.
Model za 60 eura
Hlače Ane Gruice Uglešić su veliki jesenski hit, a sjajan su izbor za posao i odlazak u kazalište
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
sve
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene