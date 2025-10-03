Pogledajte što je to izveo čovjek kojem je Martina rekla da ga obožava!

Elvedin Hegić na pozornici Supertalenta pokazao je da mađioničar ne mora biti samo iluzionist, već i zabavljač koji šarmom i humorom osvaja publiku. Njegovi trikovi, začinjeni simpatičnom energijom, donijeli su mu prolaz u idući krug.

Na pozornici Supertalenta nastupio je i mađioničar Elvedin Hegić, čija ljubav prema iluzijama traje još od djetinjstva.

''Kao dijete bio sam dosta povučen i tih, a neki ljudi žale što nisam ostao takav. Svoje prve trikove naučio sam s desetak godina i ta ljubav traje do danas. Vježbam svaki dan, zabavljam ljude, iako je to zasad samo moj hobi. Znam biti ozbiljan, ali samo po potrebi – i to vrlo rijetko'', otkrio je simpatični natjecatelj.

Galerija 14 14 14 14 14

Njegov nastup kombinirao je iluziju, šarm i humor, a upravo je to oduševilo publiku i žiri.

Elvedin Hegić, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

Elvedin Hegić, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

''Tebe počinjem obožavati. Dosta nisam fan mađioničara, ali ti si mađioničar koji je šarmantan, duhovit, imaš dobre fore… Maju si primio za ruku jer si htio, a mene jer si morao'', našalila se Martina, dok je Fabijan pohvalio:

Elvedin Hegić, Maja Šuput, Supertalent Foto: Nova TV

Elvedin Hegić, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

''Jako si simpatičan, a tvoja vještina samo dolazi više do izražaja''.

Davor je pak istaknuo kako ga je impresionirala dramaturgija izvedbe:

Elvedin Hegić, Supertalent - 14 Foto: Nova TV

Elvedin Hegić, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

''Imao si gradaciju i svaki put si dodao još nešto. Bilo je baš fora''.

Publika se zabavljala od početka do kraja, a žiri je jednoglasno donio odluku – Elvedin Hegić prošao je dalje i dokazao da mađioničari na pozornici Supertalenta mogu biti jednako zabavni koliko i misteriozni.