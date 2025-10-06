Filip Hrgović pokazao predivnu suprugu, koju poznaje još od djetinjstva

Boksač Filip Hrgović sa suprugom Marinelom zablistao je na svadbi, zajedničkom fotografijom pohvalio se na Instagramu.

Hrvatski boksač Filip Hrgović rijetko objavljuje obiteljske trenutke, no ovog puta nije odolio pozirati sa svojom suprugom Marinelom Hrgović.

Par je bio na svadbi, a za nju su se posebno i sredili. Marinela je zablistala u čipkastoj haljini koja je pratila liniju njezina tijela, a Filip je nosio bež odijelo.

Filip Hrgović - 1 Foto: Instagram

Tko je Marinela?

Marinela je oduvijek bila figura izvan svjetala reflektora – rijetko istupa javno, ali njezina prisutnost uz Filipa ne može proći neprimijećeno.

Filip i Marinela Hrgović Foto: Damir Krajac/Cropix

Filip i Marinela Hrgović Foto: Instagram

Bivša je odbojkašica, a paralelno je studirala na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

Iako rijetko objavljuje zajedničke fotografije, Marinela je stalna podrška u Filipovoj karijeri — redovito ga prati na borbama i čestita mu uspjehe.

Filip Hrgović i supruga Marinela - 2 Foto: Instagram

Filip i Marinela Hrgović Foto: Instagram

Prošle godine u tajnosti su postali roditelji djevojčice, a Filip je zbog rođenja svog prvog djeteta prekršio i jedno važno pravilo. O čemu se radilo, pogledajte OVDJE.

Filip Hrgović - 4 Foto: Instagram

Filip Hrgović - 3 Foto: Instagram

Filip i Marinela poznaju se još iz ranih dana — oboje su iz Sesveta, a bili su u vezi sedam godina prije nego su se vjenčali 2019. godine.

Vjenčanje Filipa i Marinele Hrgović - 5 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Vjenčanje Filipa i Marinele Hrgović - 6 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Galerija 24 24 24 24 24

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Objavio fotke s proslave! Majin Šime feštao s Jolom za svoj rođendan

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Nekad i sad Sjećate li se Gracie iz "Dadilje"? Danas je prava ljepotica!