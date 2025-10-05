Sjećate li se Gracie iz "Dadilje"? Danas je prava ljepotica!

Madeline Zima, poznatija kao Gracie u seriji "Dadilja", nedavno je imala rijetko pojavljivanje u javnosti kada je podržala Fran Drescher.

Serija "Dadilja" mnogima je ostala u lijepom sjećanju, koji i danas pamte radnju iz šest sezona ovog sitcoma. Jedan od najsimpatičnijih likova bila je najmlađa kći Maxwella Sheffielda Gracie, koju je tumačila Madeline Zima.

Glumica koja svoje prezime duguje poljskom porijeklu svoju najpoznatiju ulogu je dobila sa samo osam godina, a nedavno je iskoristila priliku za svoje rijetko pojavljivanje u javnosti kada je zajedno sa svojom televizijskom sestrom Nicholle Tom podržala Fran Drescher tijekom otkrivanja zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih.

Madeline Zima - 2 Foto: Profimedia

Madeline Zima - 1 Foto: Profimedia

Madeline Zima - 4 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 10 Foto: Profimedia

Rođena 1985., već sa 2 godine pojavila se u reklami za jeda omekšivač, da bi kasnije dobila ulogu u filmu "The Hand That Rocks the Cradle" i ulogu u seriji "Dadilja".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je gledao u oči? Kada su one kročile, ostavile su malo toga mašti!

Unatoč tome što je "Dadilja" zaključila svoje emitiranje 1999., njezina karijera nije stala nakon tinejdžerskih godina. Zima je uporno gradila svoj put kroz razne žanrove i uloge, pokazujući svestranost i otpornost u svijetu zabave. Tijekom 2000-ih radila je gostujuće uloge u raznim serijama (npr. "Gilmoreice", "Na sedmom nebu", "Uvod u anatomiju") i sudjelovala u televizijskim projektima.

Madeline Zima - 8 Foto: Profimedia

Madeline Zima - 9 Foto: Profimedia

Madeline Zima - 10 Foto: YouTube Screenshot

Madeline Zima - 8 Foto: YouTube Screenshot

Veliki iskorak uslijedio je 2007., kada je prihvatila izazovnu ulogu Mie Lewis u dramediji "Kalifornikacija". Mia je lik koji je često izazivao kontroverze — ambiciozna, seksualno otvorena tinejdžerica koja ulazi u komplicirane odnose. U seriji se pojavila prve dvije sezone, nakon čega je postala gostujuća glumica i prešla u seriju "Heroji".

Od tada je nastavljala karijeru kroz razne televizijske gostujuće uloge: "Twin Peaks: The Return", "Perry Mason", "NCIS: Hawaiʻi", "Doom Patrol" i druge. Trenutno snima film "Love Is the Monster", čija premijera se očekuje kroz 2026. godinu.

Nicholle Tom - 1 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 4 Foto: Profimedia

Svoj privatni život čuva, te nije poznato je li u vezi. Ima dvije sestre Vanessu i Yvonne koje se također bave glumom.

Madeline Zima je primjer glumice koja je uspjela prebroditi barijeru između dječje zvijezde i aktivne glumice tako što nije zadržala status "bivše dječje zvijezde", nego nastavlja raditi i prilagođavati se. I dok javnost možda ne zna sve o njezinom privatnom životu, ono što je jasno jest da njezina ljubav prema glumi i umjetnosti ne jenjava.

