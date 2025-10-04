Tko je sve prošetao špicom? Poznata lica ponovno okupirala centar Zagreba

Ni ovoga vikenda poznati nisu propustili priliku za izlazak u grad. Špica je ponovno bila središte zbivanja, a poznata lica privlačila su poglede prolaznika i fotografa.

Zagrebačka špica je i ove subote bila pozornica na otvorenom, a poznati su još jednom pokazali da imaju stila – bilo da se odluče za ležerna izdanja ili dotjerane kombinacije.

Naši fotografi tamo su snimili političare, glazbenike, glumice...

Na špici je Stela Rade prošetala svoj novi imidž, a više o tome pisali smo OVDJE.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Snimljen je i legendarni glumac koji je bio faca u našoj humorističnoj seriji. O kome se radi saznajte OVDJE.

Ivica Zadro Foto: Josip Moler / CROPIX

Naša influencerica Lana Biželj uživala je u idili sa svojim zaručnikom, slovenskim nogometašem, Lukom Majcenom. O njihovim zarukama i dalje svi pričaju, a više detalja saznajte OVDJE.

Lana Biželj, Luka Majcen Foto: Josip Moler / CROPIX

Lana Biželj, Luka Majcen Foto: Josip Moler / CROPIX

Bili su ti i članovi klape Cambi, Zlatko Hasanbegović, Anica Kovačević, Antea Kodžoman, Snježana Schillinger, Goran Vinčić i brojni drugi.

Članovi klape Cambi Foto: Marko Seper/PIXSELL

Zlatan Hasanbegović Foto: Marko Seper/PIXSELL

Anica Kovačević Foto: Marko Seper/PIXSELL

Antea Kodžoman, Snježana Schillinger Foto: Josip Moler / CROPIX

Antea Kodžoman Foto: Josip Moler / CROPIX

Goran Vinčić Foto: Josip Moler / CROPIX

