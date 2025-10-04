Ups! Ministrica zdravstva ostala bez cipele usred svečanog događanja, brzo se snašla

Ako je suditi prema fotografijama ministrici je nešto zasmetalo u cipeli, a fotografi su sve snimili.

U petak je u Puli svečano otvoren prvi hotel s pet zvjezdica u gradu, a svečanost je okupila brojne uzvanike iz političkog, gospodarskog i društvenog života. Među njima se posebno istaknula hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je privukla pažnju fotografa zbog jednog neočekivanog trenutka.

Naime, nešto joj je dogodilo s lijevom cipelom, pa je nasred crvenog tepiha nakratko zastala kako bi riješila problem.

Irena Hrstić Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Sudeći po fotografijama, ministrica se nije dugo dvoumila – sagnula se, pa nešto popravila na njoj prije nego što ju je ponovno obula i nastavila dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Irena Hrstić Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Irena Hrstić Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Fotografi su, naravno, sve zabilježili, a slike su ubrzo postale hit.

Irena Hrstić Foto: Damir Krajac / CROPIX

Iako se radi o malom trenutku, ministrica je pokazala da ni na crvenom tepihu ne ide uvijek sve po planu – ali i da se svaka situacija može riješiti s osmijehom i dozom samopouzdanja.

