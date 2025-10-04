Pamtite li nju iz naše hit-serije? Nakon dugo vremena snimljena je u javnosti

Lijepa glumica istaknula se na premijeri predstave u kazalištu u Zagrebu.

Među brojnim uzvanicima koji su u petak navečer stigli u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu na premijeru predstave Zastave, po posljednjem romanu Miroslava Krleže, istaknulo se i jedno dobro poznato, ali rijetko viđeno lice – glumica Tamara Vrdoljak, poznatija pod djevojačkim prezimenom Garbajs.

Tamara se nakon dugo vremena pojavila u javnosti, a za ovu prigodu odabrala je elegantnu, ali modno vrlo zanimljivu kombinaciju. Uz sako klasičnog kroja u sivoj nijansi spojila je raskošnu plisiranu suknju s metalik odsjajem u raznobojnim prugama, koja je outfitu dala dozu razigranosti i suvremenosti.

Tamara Vrdoljak Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Styling je zaokružila crnim cipelama s remenčićem, jednostavnom torbicom i decentnim nakitom koji se savršeno uklopio u cjelinu.

Tamara Vrdoljak - 2 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Njezin osmijeh i prirodan izgled dodatno su naglasili dojam elegancije i ležerne samouvjerenosti kojom je zračila, a mnogi su komentirali kako je pravo osvježenje ponovno vidjeti Tamaru na javnom događanju.

Tamara Vrdoljak - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Inače, nakon što se glumica udala za dr. Danka Velimira Vrdoljaka, nije se puno pojavljivala u javnosti. Jedno vrijeme je imala zaključan profil na Instagramu, ali je sada otvoren.

Ranije smo je gledali u mnogim našim serijama, poput "Zakon ljubavi", "Zora dubrovačka" i "Stella", gdje je kao Barbara Ban izvela pjesmu "Ginem" grupe Magazin.

Znate li da se u seriji ''Stella'' pojavila i Hana Huljić Grašo. Bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka. Više o tome saznajte OVDJE.

