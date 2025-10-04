Kako izgleda sin Janka Popovića Volarića kojega je dobio s 20 godina? Jako su slični!

Janko Popović Volarić uživa u novoj ulozi oca kćerkice, a sina Davida dobio je kada je imao 20 godina.

Naš glumac Janko Popović Volarić dobio je kćerkicu sa suprugom, glazbenicom Lovorkom Sršan.

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Inače, Janku je ovo drugo dijete. Glumac je postao otac još s 20 godina, kada je s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar dobio sina Davida.

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: pff/PR

Davida rijetko možemo vidjeti u javnosti, no ponekad napravi iznimku. Tako je u travnju ove godine s tatom pozirao fotografima u Maloj dvorani Lisinski, gdje je održana zagrebačka premijera predstave ''Filantrop'' u režiji Branka Ivande. Glavnu ulogu u predstavi imao je upravo Janko, a najveću podršku pružio mu je sin.

Janko Popović Volarić i sin David Foto: PR

Njihovim zajedničkim trenucima na društvenim mrežama s vremena na vrijeme pohvali se glumac, a jednom prilikom zajedno su išli planinariti.

Janko Popović Volarić i sin David Foto: Instagram

''Moj sin David i ja snimali smo krajem ljeta svoje uspone i padove na Bijelim stijenama i Bjelolasici. Sreli smo medvjede (4), lisice, srne, jelene, a malo i jedan drugoga (2)'', napisao je između ostalog Janko prošle godine na Instagramu uz njihovu zajedničku fotku.

Rijetki prizori Davida pokazuju koliko nalikuje svome ocu, a o sinu kojega je dobio s 20 godina svojedobno je progovorio u našem In magazinu.

Janko je tada pričao o pitanjima o ljubavi od sina te je otkrio je li ponosan na savjete koje mu je dao.

"Ma neću previše pričati jer je već veći od mene i mogao bi me istući, ha-ha. Nekad sam znao dobro ''zapakirati'' priču, a nekad samo šutjeti i pustiti njega. Imam ja svojih grešaka – pa neka i on ima svojih'', rekao je ranije, a prilog u našem In magazinu pogledajte OVDJE.

Janko Popović Volarić - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

