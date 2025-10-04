Terezu Kesoviju na rođendan rastužio izostanak važne čestitke: ''Dala bih sve da je mogu zagrliti''

Glazbena diva napunila je 87 godina, ali jedan poziv na svoj poseban dan nije dobila.

Naša glazbena diva Tereza Kesovija 3. listopada proslavila je svoj 87. rođendan. Iako je dan obilježila u krugu najbližih i sa svojim prepoznatljivim osmijehom, važan poziv ovoga rođendana nije dobila.

Naime, bio je to poziv Gabi Novak koja nas je zauvijek napustila u kolovozu.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

''Ove godine po prvi puta se na rođendan nisam čula s mojom Gabi. Nas dvije viđale smo se često, a čule gotovo svakog dana, dok bi rođendane jedna drugoj čestitale među prvima. Bile smo kao sestre, teško mi je opisati naš odnos, toliko smo bliske bile. Fali mi svakog dana, dala bi sve da je mogu zagrliti, ali onaj gore još mi nije dao vizu za to'', rekla je Tereza za Jutarnji list.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Unatoč emocijama, Kesovija ne dopušta da je tuga preuzme. I dalje želi pjevati i dijeliti radost sa svojom publikom. Kako je otkrila, u tome joj sada pomaže i jedan poseban detalj.

''Moja prijateljica Martina putem interneta nabavila mi je štap ukrašen swarovski kristalima pa sad uz tu podršku mogu odlaziti na koncerte i dijeliti radost s publikom'', dodala je.

Tereza Kesovija, komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Inače, Tereza je bila posebno emotivna o tome kako je Gabi provela zadnje mjesece života, a zbog toga je prozvala i Ministarstvo kulture. Više o tome saznajte u prilogu našeg IN magazina OVDJE.

Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Gabi Novak Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

