Kolumbijska bomba u uskom izdanju s vatrenim dekolteom priredila show usred Pariza

53-godišnja Vergara bila je u noćnom izlasku u Parizu, a njezino izdanje nije prošlo nezapaženo.

Kolumbijska ljepotica Sofia Vergara stigla je u Pariz povodom Tjedna mode, a paparazzi su je odmah ulovili prilikom večernjeg izlaska.Glumica i model uputila se na večeru u poznati Hotel Costes, a iako je pokušala proći nezapaženo, u njezinom slučaju to je gotovo nemoguće.

U kožnoj haljini bez naramenica, koja je istaknula njezinu vitku figuru i naglasila bujni dekolte, Vergara je izgledala besprijekorno.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Preko ramena je prebacila smeđi kaput, a kombinaciju je zaokružila elegantnim sandalama na visoku petu i torbicom luksuznog brenda.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Nakon što su fotografije njezinog izlaska obišle svijet, Vergara je i sama na svom Instagramu objavila nekoliko kadrova u istom izdanju, pokazavši da itekako uživa u trenucima Pariza.

''Još jedna savršena noć u Parizu'', napisala je, a nije dugo trebao da je njezini obožavatelji obaspu raznim komplimentima.

''Zgodna'', ''Ljepoto'', ''Pariz je toliko sretan što si tamo'', ''Prekrasna žena'', ''Uvijek, prekrasna Sofia'', ''Predobre fotografije'', ''Čarobna'', ''Obožavam te predivna ženo'', ''Savršena'', ''Kakav pogled'', dio je komentara na Instagramu.

Sofia Vergara Foto: Instagram

Sofia Vergara Foto: Instagram

Znate li da Sofia ima sestru? I ona je prava ljepotica! Fotke pogledajte OVDJE.

Sofia Vergara Foto: Instagram

