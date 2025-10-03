Pamtite ga iz Supertalenta? Sad je sa suprugom pred Papom doživio nezaboravan trenutak

Magic Leon i njegova supruga posjetili su Vatikan, a tamo im se dogodio poseban trenutak kojim su se pohvalila na društvenim mrežama.

Trg svetog Petra u Vatikanu ponovno je bio ispunjen vjernicima i hodočasnicima, a među njima su se ovoga puta našli i hrvatski influenceri Monika i Leon Žilavi. Par je prisustvovao općoj audijenciji koju je predvodio novi poglavar Katoličke crkve, Papa Lav.

Leon je domaćoj publici posebno poznat kao pobjednik showa Supertalent 2022. godine, gdje je nastupao pod umjetničkim imenom Magic Leon, a danas zajedno sa suprugom Monikom vodi popularne društvene mreže i ima vjernu publiku u Hrvatskoj i šire.

Monika je na audijenciju ponijela posebnu sliku koju je naslikala upravo za Papu. Njezin dar nije prošao nezapaženo – Papa Lav ih je uočio, a zaštitari su prišli paru i preuzeli sliku kako bi je predali Svetom Ocu.

Taj trenutak posebno je razveselio hrvatske influencere, a prizori iz Vatikana ubrzo su osvanuli i na njihovim društvenim mrežama.

''Trideset sekundi čiste radosti Jedan predivan dan, jedno predivno svjedočanstvo i jedna predivna uspomena. Bez plana sa slikom i okvirom od 7 kila, direktno na audijenciju, sa molitvom i pouzdanjem u Božju providnost. Hvala Ti'', napisala je Monika između ostalog na društvenim mrežama uz video.

Inače, par je u braku od 2021. godine, a Monika je svojedobno za portal Vjera.hr otkrila potresne detalje o svojem životu prije preobraćenja, koje je započelo kada je sa suprugom Leonom krenula na zaručnički tečaj.

U trenutku kada su izgubili dvije bliske osobe Moniki su krenule intenzivne noćne more, anksioznost, gubljenje apetita, crne misli i odbojnost prema Crkvi.

"Nakon nekoliko tjedana ja postajem skrupulozna i sve što sam pogledala, pomislila, rekla, smatrala sam to grijehom, to je bila nezamisliva duševna bol. Okrivljuješ sebe za svako djelo koje jesi i koje vjerojatno i nisi napravila, ali sve što vidiš je crnilo i više ne znaš razlikovati istinu od laži koju ti je nametnuo Sotona. Toliko je bilo intenzivno da sam zatrovala Leona do neprepoznatljivosti i bili smo na izmaku snaga, naš je brak visio na koncu. Moja duševna bol bila je strašna, nanosila sam si tjelesnu bol", ispričala je te je priznala i da je u tim trenucima željela umrijeti.

