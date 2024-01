Potresna ispovijest supruge pobjednika Supertalenta: "Sve što vidiš je crnilo i više ne znaš razlikovati istinu od laži koju ti je nametnuo Sotona"

Monika Žilavi, supruga Magic Leona, otkrila je potresne detalje o svojem životu prije preobraćenja.

Prije dvije godine u showu Supertalent pobijedio je iluzionist Magic Leon, pravog imena Leon Žilavi, a publika je tada imala priliku upoznati i njegovu asistenticu Mrs. Moncinu, odnosno suprugu Moniku.

Monika je sada za portal Vjera.hr otkrila potresne detalje o svojem životu prije preobraćenja, koje je započelo kada je sa suprugom Leonom krenula na zaručnički tečaj, koji je obvezan prije vjenčanja u crkvi.

"U trenutku kada se davala Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, jedna od djevojaka iz prvih redova je reagirala. Mi pojma nismo imali što se događa, samo znam da je bilo zastrašujuće, da takav strah nisam osjetila nikada i da je isti taj osjećaj obuzeo sve prisutne i prostor u kojem se nalazimo. Sada je kristalno jasno što se dogodilo, no tada, znajući da imam svoje grijehe koje samo ja znam, znajući da sam duboko u jogi i kojekakvim vođenim meditacijama, vorteksima, pomislila sam da sam ja sljedeća i da je to što je bilo u njoj prešlo na mene. Nakon tečaja išli smo k našem svećeniku da mi objasni, da me blagoslovi, kako bih se smirila. Odjednom vjerujem u svećenike i njihovu ulogu u vjeri! Dotad sam slušala one loše medije koji žele ocrniti Crkvu na sve moguće načine", započela je Monika.

Objasnila je i kako je period koji je uslijedio bio pun ljubavi i osjećaja promjene, no onda su, unutar dva dana, izgubili dvije bliske osobe, nakon čega su Moniki krenule intenzivne noćne more, anksioznost, gubljenje apetita, crne misli i odbojnost prema Crkvi. Svakim danom postajalo joj je i sve lošije, a kada je došla do ruba pucanja, suprugu Leonu iznijela je sve što joj se motalo po glavi, što je utjecalo i na njihov brak.

"Nakon nekoliko tjedana ja postajem skrupulozna i sve što sam pogledala, pomislila, rekla, smatrala sam to grijehom, to je bila nezamisliva duševna bol. Okrivljuješ sebe za svako djelo koje jesi i koje vjerojatno i nisi napravila, ali sve što vidiš je crnilo i više ne znaš razlikovati istinu od laži koju ti je nametnuo Sotona. Toliko je bilo intenzivno da sam zatrovala Leona do neprepoznatljivosti i bili smo na izmaku snaga, naš je brak visio na koncu. Moja duševna bol bila je strašna, nanosila sam si tjelesnu bol", ispričala je te je priznala i da je u tim trenucima željela umrijeti.

Otkrila je i da nije potražila medicinsku pomoć, već je olakšanja pronašla u razgovorima sa svećenicima. Nakon svakodnevnog moljenja krunice i redovitih ispovijedi, na Malu Gospu Monika je, kako je kazala, doživjela konačno oslobođenje, a ona i Leon danas su sretni i ispunjeni Božjom ljubavi.

