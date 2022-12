Pobjednik Supertalenta otkriva kako će iskoristiti novčanu nagradu: ''I da nisam pobijedio, život mi se promijenio!''

Magic Leon prošle je nedjelje odnio je pobjedu u spektakulaarnoj završnici showa Supertalent.

Pozornicu Supertalenta pokušao je osvojiti još prije 11 godina, no Magic Leon to je uspio tek ove sezone. Dobio je simpatije publike, voditelji su mu stisnuli zlatni gumb, a osvojio je i žiri.

Pogledaj i ovo Omiljeni dio godine Čarobnoj blagdanskoj idili nisu odoljela ni dobro poznata lica Nove TV, pogledajte kako su se zabavili na snimanju božićne kampanje!

Evo što kaže kakav je osjećaj pobijediti.

''Uvijek sam si zamišljao taj trenutak, kao zamisli da sam ja tamo i da po meni padaju konfete, ali mi nije bilo ni u primisli svih ovih godina da ću ja jednog dana odnijeti pobjedu i osjećaj je stvarno neopisiv, još zapravo dolazim k sebi i nisam svjestan'', rekao je Magic Leon.

Je li očekivao pobjedu?

''Nisam očekivao pobjedu, ali duboko u sebi sam se nadao da bi ako uspijem osvojiti publiku i žiri u cijelom tom procesu, mogao i pobijediti. I da, ostvarilo se stvarno, osjećaj je izvanredan. Ovo je ostvarenje mog dječačkog sna s obzirom na to da sam se prvi put još 2011. prijavio na Supertalent, a ovo je samo dokaz da ne treba nikad odustati i da treba ići van komfor zone i da treba ići za svojim snovima i ispunjavati ih malo po malo'', rekao je i dodao.

''Neopisivo mi je drago što sam se opet prijavio u Supertalent. Sjećam se točno kad sam donio odluku da ću se opet prijaviti. Bilo je to u trećem ili četvrtom mjesecu kad smo se vraćali s nastupa i onda sam rekao ma idem, možda nas sutra ne bude i možemo samo žaliti za stvarima koje nismo naapravili'', objasnio je.

''Dobro da nisam prošao dalje prvi put kad sam se prijavio jer tad nisam bio ni 10 posto od onoga što sam danas. Drago mi je, sve se dešava s razlogom'', zaključio je.

Ima li nešto poručiti Igoru Mešinu i Frani Ridjanu koji su mu dali zlatni gumb?

''Da, već sam odmah nakon proglašenja zahvalio Frani i Igoru što su imali povjerenja i što su baš mene odabrali za zlatni gumb, ali eto, isplatilo im se na kraju. I hvala puno još jednom Igore i Frano'', rekao je.

Kako će iskristiti novčanu nagradu?

''Novčanu nagradu bih iskoristio za odlazak u Las Vegas pogledati sve najveće svjetske mađioničare i fantastične predstave koje se tamo igraju. Jednostavno moram pogledati kako drugi to rade jer na jedan način to je dio mog usavršavanja, moraš gledati druge kako rade da bi neke stvari mogao primjenjivati na sebe. Dio ide za Las Vegas, a drugi dio novca odlazi dalje u ulaganje u posao i usavršavanje'', otkriva Leon.

''Imamo puno planova, napraviti jedan veliki nastup za sve koji žele doći pogledati naš magic show u jednoj velikoj dvorani. To još nije u dogovorima, ali uskoro će biti i negdje početkom godine. Prvi, drugi mjesec bi se već trebali znati neki detalji oko toga, a promijenilo se i to što nas ljudi prepoznaju, jako puno komplimenata. Mislim da će nam se sada otvoriti jako puno vrata i da će nam se sad život lagano mijenjati iz dana u dan'', smatra Leon.

Bi li sve ovo bilo moguće bez supruge Monike i Bijelke?

''Naravno da ne bi bilo moguće, Monika je tu bila jako strpljiva i puna podrške tijekom ovog procesa i vjerojatno točka ne bi izgledala ovako da nije bilo Monike. I Bijelke koja je bila akter u svim mojim nastupima'', objasnio je Leon.

A evo i po čemu će pamtiti Supertalent.

''Supertalent ću pamtiti po nevjerojatnim poznanstvima, od ljudi koji su se prijavljivali, do onih koji su bili natjecatelji, to je najveća vrijednost koju smo mogli dobiti. Ljudi s Nove TV, iz produkcije, same riječi hvale za sve njih koji su bili strpljivi s nama svima kad god smo imali nekakva pitanja, neke stvari koje smo trebali rješavati. Uvijek su bili tu i hvala svima koji su sudjelovali u ovome. S obzirom na risknatnost točaka i u svakoj točki je bila ta neka gradacija i uvijek je postojala ta neka šansa da nešto ne uspije, ali hvala Bogu sve je uspjelo'', ispričao je Leon.

A evo i što misli o članovima žirija.

''Članovi žirija bili su stvarno odlični, s obzirom na to da sam dobio same pohvale i dobre komentare žirija, nemam stvarno što negativno i hvala žiri još jednom na svemu'', rekao je Leon.

Što bi poručio drugima koji se žele prijaviti u Supertalent?

''Poručio bih svima koji imaju nešto pokazati da se ne ustručavaju, da izađu iz komfor zone, da ne razmišljaju o nikakvim rizicima, nego da razmišljaju o tome da je danas prilika da oni možda osvoje cijeli svijet i da pokažu javnosti i ljudima što znaju. Prilika života je to. I da nisam pobijedio, promijenio mi se život i jako puno ljudi je već vidjelo što radim'', zaključio je Leon.

