Stigli Dalić, Jandroković, Tomašević: Pogledajte fotografije sa spektakularne proslave velikih 25 godina Nove TV!

Nova TV je sinoć u glamuroznoj atmosferi proslavila svoj veliki 25. rođendan, a slavlje nije prošlo bez poznatih lica koja su događaj učinila još posebnijim.

Glumice iz naših hit-serija, ''Kumova'' i ''U dobru i zlu'' zasjale su na crvenom tepihu – Katarina Baban pojavila se u elegantnoj haljini koja je izazvala oduševljenje, Ecija Ojdanić pokazala je bezvremenski stil, dok je Daria Lorenci Flatz plijenila poglede u sofisticiranom izdanju koje je savršeno odražavalo duh večeri.

Katarina Baban Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Daria Lorenci Flatz Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ecija Ojdanić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uz njih, proslavi su nazočili brojni poznati – od glumaca i pjevača do sportaša i političara. Među gostima je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a stigao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zlatko Dalić, Dražen Mavrić, Marijan Kustić i Stipe Pletikosa Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dražen Mavrić, Renata Hafner, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomasevic i Diana Roginić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Posebno se istaknula Mada Peršić, kojoj je ovo bio prvi izlazak nakon poroda – i blistala je.

Mada Peršić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Večer je protekla u znaku emocija, glamura i prisjećanja na brojne televizijske trenutke koji su obilježili četvrt stoljeća postojanja Nove TV.

Neno Belan Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

25 godina Nove TV Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Alen Bičević Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Drazen Mavric, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandrokovic i Diana Roginic Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman Foto: Davor Puklavec/Pixsell

A tko je sve još bio i kako je izgledala ova nezaboravna večer – otkrijte u ostatku članka ili u bogatoj galeriji fotografija.

Martina Stjepanovic Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ksenija Pajić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Enes Vejzović, Bojana Gregorić Vejzović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Lena Medar Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Aleksandra Dojčinović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ksenija Pajić, Lena Medar, Katarina Baban, Martina Stjepanović i Filip Juričić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Marko Grubnić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mirna Medaković Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nevena Rendeli Vejzović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zlatan Zuhrić Zuhra Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Anica Kovačević Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Melkior Bašić, Damir Tomljanović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tonči Huljić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ekipa Dnevnika Nove TV Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Frano Ridjan, Mia Kovacic Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Marija Miholjek i Igor Mesin Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Romina Knezic, Sasa Lugonjic Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Franka Batelić, Damir Kedžo, Marcela Oroši, Alen Bičević, Tomislav Marić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

