Jeste li čuli za blizanke Mian? Ljepotom su poharale društvene mreže, o njima je snimljena i pjesma

One su identične blizanke koje su osvojile društvene mreže, a njihova imena danas odjekuju među milijunima pratitelja diljem svijeta.

Na društvenim mrežama privukle su milijune pregleda, a njihova priča tek počinje.

Blizanke Aisha i Azra Mian – poznate kao Mian Twins – postale su globalni fenomen na Instagramu, TikToku i YouTubeu. No, iza njihovih viralnih videa krije se zanimljiva priča o obitelji, vjeri i uspjehu.

Aisha i Azra Mian - 18 Foto: Instagram

Tko su zapravo Mian Twins?

Rođene su 26. veljače 2001. u New Yorku, gdje su odrasle u velikoj i raznolikoj obitelji. Njihov otac je pakistanskog podrijetla, majka albanskog, a osim njih dvije imaju još dvije starije sestre – Jannat i Jasminu. Od samih početaka otvoreno govore o svom muslimanskom identitetu i važnosti tradicije u svom životu.

Aisha i Azra su već u tinejdžerskim godinama krenule snimati videe, a prava prekretnica dogodila se kada su se priključile YouTube kanalu Squared, posvećenom blizancima. Danas vode vlastiti kanal MianTwins, gdje objavljuju vlogove, modne i lifestyle sadržaje, Q&A videa te popularne izazove, a tamo ih prati 367 tisuća pretplatnika.

Aisha i Azra Mian - 8 Foto: Instagram

Aisha i Azra Mian - 7 Foto: Instagram

Njihova online prisutnost dovela ih je i do Los Angelesa, gdje su postale dio kreatorske kuće Triller Compound. Tamo su, uz druge mlade influencere, snimale seriju House of Creators, čime su dodatno proširile svoju popularnost.

O njima je čak snimljena i pjesma koju je izdao reper Billy Khan.

Mian blizanke studirale su na prestižnom Fashion Institute of Technology (FIT) u New Yorku, a moda i estetika i danas su važan dio njihovog brenda. Njihovi profili prepuni su trendi outfita, šminkerskih trikova i pažljivo režiranih lifestyle objava, no ono što ih najviše izdvaja je međusobna povezanost i kemija koju publika obožava.

Aisha i Azra Mian - 6 Foto: Instagram

Aisha i Azra Mian - 3 Foto: Instagram

