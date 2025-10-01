Nije ustajala iz kreveta za manje od 10 tisuća dolara, a poslije lošeg zahvata nestala je iz javnosti

Linda Evangelista ovih dana boravi u Parizu, a mnogi modni fanovi vjeruju kako izgleda najbolje u posljednjih desetak godina.

Usprkos tome što je prošlo gotovo tri desetljeća otkako je bila na vrhuncu slave, Linda Evangelista i danas je ikona mode, ali i žena čija životna priča nadilazi glamur i svjetla reflektora. Kroz karijeru i privatni život prošla je brojne uspon i padove, no njezina snaga i odlučnost učinile su je simbolom hrabrosti.

Ova Kanađanka, koja je navršila 60 godina već je rano pokazala interes za modu i modeling. Nakon što je s 16 godina sudjelovala na izboru ljepote, njezina karijera krenula je prema svjetskim modnim pistama.

Koliko je bila samouvjerena na modnoj pisti, a s naslovnica modnih časopisa je isijavala karizma, pokazuje i to da je postala jedno od zaštitnih lica tadašnje "velike petorke" supermodela uz Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington i Claudiju Schiffer.

Proslavila se ne samo izgledom već i karizmom, a njezina slavna izjava "Ne ustajem iz kreveta za manje od 10.000 dolara dnevno" postala je legendarna i simbol ekstravagantnog modnog svijeta toga doba. Mnoge žene htjele su izgledati poput nje, pa su kopirale njezin način šminkanja, za kojeg je bio odgovoran danas pokojni vizažist Kevin Aucoin, ali i kupovale proizvode poput MAC-ove olovke za usne u nijansi Spice.

Daleko od svjetla reflektora, njezn život je bio daleko turbulentniji. Iako isprva nije htjela otkriti tko je otac njezina sina Augustina, kojeg je dobila 2006. godine, mediji su to kasnije saznali zbog velike sudske borbe za utvrđivanje očinstva.

Na koncu se ispostavilo kako je otac dječaka francuski milijarder François-Henri Pinault, današnji suprug glumice Salme Hayek, koja je zbog toga nakratko prekinula s njim. Linda je pokrenula sudski postupak kako bi osigurala alimentaciju i pravno priznanje očinstva, a slučaj je punio naslovnice širom svijeta. Na kraju su postigli nagodbu, no Evangelista nikada nije skrivala koliko joj je ta borba bila iscrpljujuća. Ipak, na koncu su ostali u dobrim odnosima, a Linda i Salma znaju zajedno ići na društvena događanja.

BIla je i u medijima zbog bivšeg supruga, nekadašnjeg modnog agenta Géralda Marieja, koji je silovao, prodavao i zlostavljao 13 djevojaka u dobi od 14 godina.

Jedan od najtežih perioda u njezinom životu došao je posljednjih godina, kada je javno priznala da je njezino tijelo pretrpjelo trajne promjene nakon estetskog tretmana zamrzavanja masnoća (CoolSculpting). Umjesto očekivanih rezultata, Linda je razvila rijedak sindrom – paradoksalnu adipoznu hiperplaziju – zbog kojeg su joj se na tijelu pojavile tvrde masne nakupine.

Manekenka je priznala da ju je to gurnulo u depresiju, pa čak i izolaciju od javnosti.

"Bila sam unakažena i izopćena," rekla je iskreno, objašnjavajući zašto se godinama povukla iz javnog života. Unatoč svemu, Linda se posljednjih godina hrabro vratila u javnost. Pojavila se na naslovnici Voguea i ponovno surađuje s modnim kućama, šaljući snažnu poruku o prihvaćanju i borbi za samopouzdanje. Njezina iskrenost o estetskim zahvatima i mentalnom zdravlju potaknula je brojne rasprave i pomogla drugim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

Tvrtku koja je radila tretman je tužila, no na koncu je postigla nagodbu.

"Sretna sam što sam ovo ostavila iza sebe. Istinski sam zahvalna na potpori koju sam dobila od onih koji su mi pružili ruku", napisala je tada Linda.

Danas Linda Evangelista živi mirnijim životom, posvećena majčinstvu i povremenim angažmanima u modnoj industriji. I dalje je cijenjena u svijetu mode, ne samo kao supermodel koji je obilježio jednu eru, već i kao žena koja se usudila pokazati ranjivost i podijeliti vlastite borbe. Ovih dana boravi u Parizu na tjednu mode, a sudeći prema njezinom stylingu, mogla je lako uskočiti na pozornicu modne revije.

Njezina životna priča je spoj glamura, boli, borbe i ponovnog uzleta – priča koja pokazuje da iza svjetskog blještavila često stoji nevidljiva snaga koja se gradi u tišini.

