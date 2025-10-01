Franka Batelić otišla u London na koncert zavodnika s Eurovizije: ''Sreći nema kraja!''

Franka Batelić uživala je u londonskom vikendu punom kulture i glazbe pa se pohvalila fotografijama.
Franka Batelić odlučila je početak jeseni provesti u jednom od svojih najdražih gradova – Londonu.
Popularna pjevačica otputovala je u britansku metropolu, gdje je spojila najljepše stvari: glazbu, kazalište i gradski šarm.
Franka Batelić u Londonu - 3 Foto: Instagram
''London. Koliko me toga veže za ovaj grad. Toliko ga volim. A još kad se nakon godina planiranja uspije dogoditi vikend kulture i muzike baš u Londonu… uf'', napisala je Franka u opisu svojih fotografija, jasno pokazujući koliko joj ovaj grad znači.
Iz fotografija je vidljivo da je Franka uživala u bogatom kulturnom programu. Posjetila je poznate londonske pubove i restorane, šetala užurbanim ulicama grada te iskoristila priliku za shopping i druženje. Nije propustila ni svjetski poznate predstave – fotografirala se ispred ulaza u Kit Kat Club gdje se izvodi legendarni mjuzikl Cabaret, ali i ispred teatra s mjuziklom Moulin Rouge.
Franka Batelić u Londonu - 6 Foto: Instagram
Poseban vrhunac njenog putovanja bio je koncert Damiana Davida, frontmena talijanske rock senzacije Måneskin.
Franka Batelić u Londonu - 4 Foto: Instagram
Osim kulturnih i glazbenih doživljaja, Franka je podijelila i ležerne trenutke – od poziranja sa sunčanim naočalama u centru grada do opuštenih trenutaka s prijateljima.
Franka Batelić u Londonu - 5 Foto: Instagram
Franka Batelić u Londonu - 7 Foto: Instagram
Franka Batelić objavila je rijetku fotografiju s majkom, a pokazala je i ostatak svoje obitelji, što ne čini često!
Gdje je ljetos otputovala sa suprugom Vedranom Ćorlukom, pogledajte OVDJE.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
