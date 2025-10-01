Gdje je danas osramoćena influencerica koja je optužena za prijevaru povezanu s liječenjem djece?

Chiara Ferragni pokušava vratiti svoj besprijekorni imidž uništen skandalom s financijskom prijevarom.

Nekoć neprikosnovena kraljica influencera i modna ikona koja je prva pokazala koliko moćna može biti kombinacija društvenih mreža i mode, Chiara Ferragni, posljednjih je godina doživjela ozbiljan pad.

Nakon što je godinama bila uzor milijunima pratitelja i sinonim za luksuz, eleganciju i uspjeh, sada se bori s narušenim imidžom, pravnim problemima i krizom vlastitog brenda.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Sve je počelo skandalom vezanim za kontroverznu kampanju za božićni kolač "pandoro" 2023. godine kada je talijanski antimonopolski sud utvrdio da je Chiara prevarila potrošače jer je humanitarni aspekt kampanje bio prenaglašen u odnosu na stvarnu donaciju. Nakon što je izrečena i kazna od milijun eura, Ferragni je javno priznala pogrešku i ispričala se, ali šteta je već bila učinjena. Nekoć nepogrešiva ikona, koja je po objavi zarađivala oko 100 tisuća dolara, postala je predmet ismijavanja, a njezin brend doživio je velik pad prodaje.

Nekoć globalni fenomen, Ferragničin brend suočava se s ozbiljnim izazovima. Prema talijanskim medijima, prihodi su znatno pali, a suradnje s luksuznim kućama više nisu toliko česte.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Dok su u zlatnim godinama njezine kolekcije torbica i tenisica nestajale u rekordnom roku, danas se prodaja osjetno usporila. Čini se da su i investitori postali oprezniji, pa je budućnost brenda neizvjesna.

Osim toga, njezino ime povezano je s novim zakonom donesenim u Italiji. Tzv. Zakon Ferragni propisuje da proizvođači i profesionalci uključeni u marketing proizvoda u humanitarne svrhe moraju jasno istaknuti određene informacije na pakiranju proizvoda, uključujući: identitet organizacije ili subjekta koji će primiti humanitarna sredstva; točnu namjenu za koju će ta sredstva biti korištena; te precizan iznos novca namijenjen u humanitarne svrhe, ako je taj iznos unaprijed određen. Ako humanitarni doprinos nije fiksni iznos, tada pakiranje mora jasno navesti postotak prodajne cijene ili fiksni iznos po jedinici proizvoda koji će biti usmjeren prema humanitarnoj aktivnosti. Te informacije moraju biti predstavljene na način koji je potrošačima lako uočljiv i razumljiv, primjerice putem naljepnica ili oznaka na pakiranju.

Iako je platila milijunsku kaznu, talijansko pravosuđe odlučilo je napraviti primjer od Ferragni, te je 23. rujna započelo suđenje zbog prijevare. Ako bude proglašena krivom, nekada omiljenu influencericu očekuje do pet godina zatvora.

Vrijednost njezina brenda "Fenice Srl", pod kojim je objavljivala odjeću i kozmetiku Chiara Ferragni brend, drastično je pala, zbog čega je u travnju otkupila dionice i, kako je sama rekla, "preuzela potpunu kontrolu nad odlukama brenda i svojom pričom".

Zbog poslovnog života patio joj je i privatni život. Da život nije Instagram, pokazalo se početkom 2024. godine kada se razvela od repera Fedeza. Na isti dan kada je objavljeno da će morati na suđenje Ferragni je optužila Fedeza da ju je varao dok su bili zajedno, a isto je tvrdio i omraženi paparazzo Fabrizio Corona. Ipak, u školi koju pohađaju njezina i Fedezova djeca, Leone i Vittoria, Ferragni je pronašla novog dečka Giovannija Tronchettija Proveru, potomka utjecajne obitelji Pirelli, što ga čini jednim od najbogatijih Talijana.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni i Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni i Giovanni Tronchetti Provera

Utjecaj novog partnera zasigurno je pomogao da se Ferragni vrati u publiku modnih revija. Proteklih mjeseci bila je na Tjednima mode u Milanu i Parizu, no njezine društvene mreže i dalje imaju ograničenje tko može komentirati. Unatoč ograničenju, Talijani se ne ustručavaju i dalje joj nabijati grijehe Pandorogatea, zbog čega se može primijetiti kako njezin tim briše komentare.

Unatoč svemu, Chiara Ferragni i dalje ima milijune pratitelja na Instagramu i veliku globalnu prepoznatljivost. No, pitanje je može li vratiti staru vjerodostojnost i povjerenje potrošača.

Pravne bitke i financijski problemi njezina brenda ostavljaju mrlju, no ako nešto Ferragni zna – to je kako se ponovno izgraditi. Povratak neće biti lak, ali modni svijet voli priče o transformaciji i iskupljenju.

