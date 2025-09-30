Tatjana Jurić nakon stanke ponovno u eteru, prvi dan završio je velikim pehom!

Tatjana Jurić se vratila u radijski eter poslije tri mjeseca i ozlijedila čelo.

Tatjana Jurić početkom ljeta je uzela neplaćeni godišnji odmor nakon 25 godina rada. Kako je sama izjavila, osjetila je vrijeme za otklon od svakodnevice kako bi se mogla družiti sa svojima.

Nakon gotovo tri mjeseca, radijska voditeljica se vratila u eter svoje radijske postaje, a na Instagramu je otkrila kako joj je prošao prvi radni dan poslije tromjesečne stanke.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 2 Foto: Tatjana Jurić/Instagram

"Kako je prošao prvi radni dan? Uspjela sam razbiti glavu", iskreno je priznala Tatjana, pokazavši manju ozljedu na čelu.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Gotovina zapjevao s Thompsonom uz gitaru

Ni drugi dan nije bio ništa manje zanimljiv tako što joj je smrznuo kompjuter s kojeg je pratila pjesme u eteru.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 2 Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 5 Foto: PR

"Upravo je riknuo eter, ali ja samo tu sjedim!", poručila je Tatjana smijući se.

Da je Tatjana nedostajala u radijskom eteru, otkrili su i sami slušatelji ispod njezinog prvog videa nakon povratka.

"Tatjana, toliko si falila na ovom radiju... Kad san te jutros čula, ulipšala si mi dan. Svu sriću ti želim", "Tajči je carica oduvijek i zauvijek!", "Napokon, dobrodošla nazad", "Napokon!", "Tajči dobrodošla!", "Odmorena, sretna, puna energije... Nešto je u tom dalmatinskom suncu", napisali su joj fanovi.

