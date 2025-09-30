Ella Dvornik ima novi auto? Pokazala vozilo koje vrijedi pravo bogatstvo

Ella Dvornik na Instagramu je pokazala kako trenutno vozi novi automobil, koji se može pronaći i po cijeni od gotovo 70 tisuća eura.

Ella Dvornik pohvalila se na Instagramu novim vozilom. Kako je otkrila na Instagramu, 34-godišnja influencerica pokazala je kako trenutno vozi novi automobil, točnije Škoda Kodiaq Selection.

Ovisno o razini opreme, cijena ovog modela trenutno se kreće između 39.000 i 69.000 eura, te ima nekoliko vrsta motora - benzinski, dizelski, električni i hibrid.

Auto Elle Dvornik - 3 Foto: Instagram

Auto Elle Dvornik - 2 Foto: Instagram

Auto Elle Dvornik - 1 Foto: Instagram

"Upgrade (hrv. nadogradnja)", napisala je Ella uz snimku vozila.

Zasad nije poznato je li u njezinom vlasništvu ili je u pitanju sponzorstvo, zbog čega ga vozi privremeno.

Ella Dvornik Foto: Ella Dvornik/Instagram

Ella Dvornik s odvjetnikom - 4 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ella Dvornik - 1 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Za vrijeme braka s Britancem Charlesom Pearceom, Dvornik je kupila Volvo, kojeg je udario drugi automobil dok su čekali na stanici za tehnički pregled.

Ovo dolazi nedugo nakon što je otkrila da za najam stana u Novom Zagrebu izdvaja 950 eura mjesečno.

Više o tome pročitajte

Nedavno je otkrila gdje žive njezine kćeri, o čemu više pročitajte

