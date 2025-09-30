Što to nosi na nogama? Trumpove cipele izazvale raspravu: ''Vrlo čudno izgledaju!''

Donald Trump unuku Kai helikopterom iz škole doveo u Bijelu kuću, no svi su gledali u sasvim nešto drugo.

Donald Trump privukao je pozornost na travnjaku pored Bijele kuće na koji je sletio helikopterom sa svojom unukom Kai Trump.

I dok je Kai hodala sa školskom torbom na leđima, njezin brižni djed privlačio je poglede bijelim cipelama za golf vrijednima 300 dolara.

"Što je s tim bijelim cipelama? Izgleda u njima kao prodavač automobila iz 1974.", glasio je jedan od komentara na društvenim mrežama, dok je drugi dodao: "Zapravo je htio DeSantisove bijele čizme, ali ih nije mogao navući preko debelih gležnjeva."

Neki su otišli korak dalje pa nagađali da Trump upravo tim cipelama skriva natečene gležnjeve.

"Možda su to njegove stare tenisice iz vremena kad je igrao tenis. Vrlo čudno izgleda", napisao je jedan korisnik.

Naime, Bijela kuća je u srpnju potvrdila da je američkom predsjedniku dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, poremećaj cirkulacije u nogama koji može izazvati oticanje gležnjeva. Fotografije iz srpnja s utakmice između Chelseaja i PSG-a na stadionu MetLife pokazale su upravo to. Dok je sjedio u društvu supruge Melanije, predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i njegove supruge, hlače su mu otkrile primjetno natečene noge.

Trumpov liječnik, vojni kapetan Sean Barbabella, opisao je stanje kao "benigno i uobičajeno za osobe starije od 70 godina".

Osim gležnjeva, Trump ima još zdravstvenih problema. Više pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Kai Trump kćer je Donalda Trumpa Jr. i Vanesse Trump.

