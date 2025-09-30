Gdje je danas? Bivšoj Miss Hercegovine ovih dana ostvario se veliki san!

Bivša Miss Hercegovine ovih dana doživjela je veliki uspjeh, san je ovo brojnih dizajnerica.

Kristina Anić Delić, javnosti poznata kao bivša Miss Hercegovine, već je godinama prisutna na modnoj i javnoj sceni.

Rođena u Prozoru-Rami, Kristina je još u srednjoškolskim danima osvajala titule na izborima ljepote, među kojima se ističu Miss škole i Miss Sjeverne Hercegovine, da bi kruna stigla osvajanjem titule Miss Hercegovine.

Kristina Anić Delić - 1 Foto: Instagram

Nakon izbora, Kristina je zakoračila u svijet manekenstva i surađivala s renomiranim modnim agencijama, uključujući i istanbulsku ''S Management''.

Pogledaji ovo Celebrity Kakav šok! Nakon 19 godina braka razvodi se jedan od najpoznatijih parova

Vrhunac karijere doživjela je ovog tjedna kad na Tjednu mode u Milanu predstavlja svoj novi brend Crianni, a nastup na prestižnom događaju je za nju imao posebno značenje.

Kristina Anić Delić - 3 Foto: Instagram

"Nastup na Milano Fashion Weeku bio je ostvarenje mog sna i potvrda da je rad mog tima prepoznat na međunarodnoj sceni. Za mene je to više od modne revije - to je simbol puta kojim Crianni ide i inspiracija za sve što tek dolazi", rekla je ona.

Pogledaji ovo Celebrity Tek joj je 16! Zaruke kćeri boksačke legende izazvale raspravu na društvenim mrežama

Kristina, koja je bila i Miss Federacije BiH te Miss šarma BiH, nakon revija posvetila se samo obitelji, s kojom danas živi u Njemačkoj, a onda je odlučila spojiti studij prava i školovanje na akademiji dizajna.

Kristina Anić Delić - 10 Foto: Instagram

Kristina Anić Delić - 7 Foto: Instagram

Galerija 6 6 6 6 6

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Filmska mama koju pamtimo po hit-komediji snimljena je u rijetkom izlasku

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je Severina zaustavljala prolaznike u Istanbulu? Reakcije su hit!