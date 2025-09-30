Gdje je danas? Bivšoj Miss Hercegovine ovih dana ostvario se veliki san!

Bivša Miss Hercegovine ovih dana doživjela je veliki uspjeh, san je ovo brojnih dizajnerica.
Rođena u Prozoru-Rami, Kristina je još u srednjoškolskim danima osvajala titule na izborima ljepote, među kojima se ističu Miss škole i Miss Sjeverne Hercegovine, da bi kruna stigla osvajanjem titule Miss Hercegovine.
Kristina Anić Delić - 1 Foto: Instagram
Nakon izbora, Kristina je zakoračila u svijet manekenstva i surađivala s renomiranim modnim agencijama, uključujući i istanbulsku ''S Management''.
Vrhunac karijere doživjela je ovog tjedna kad na Tjednu mode u Milanu predstavlja svoj novi brend Crianni, a nastup na prestižnom događaju je za nju imao posebno značenje.
Kristina Anić Delić - 3 Foto: Instagram
"Nastup na Milano Fashion Weeku bio je ostvarenje mog sna i potvrda da je rad mog tima prepoznat na međunarodnoj sceni. Za mene je to više od modne revije - to je simbol puta kojim Crianni ide i inspiracija za sve što tek dolazi", rekla je ona.
Kristina, koja je bila i Miss Federacije BiH te Miss šarma BiH, nakon revija posvetila se samo obitelji, s kojom danas živi u Njemačkoj, a onda je odlučila spojiti studij prava i školovanje na akademiji dizajna.
Kristina Anić Delić - 10 Foto: Instagram
Kristina Anić Delić - 7 Foto: Instagram
