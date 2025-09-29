Tek joj je 16! Zaruke kćeri boksačke legende izazvale raspravu na društvenim mrežama

Kći Tysona i Paris Fury, 16-godišnja Venezuela, zaručila se na svom rođendanu, što je izazvalo podijeljene reakcije javnosti.

Paris Fury, supruga boksačke zvijezde Tysona Furyja, otkrila je na Instagramu veliku vijest.

Njihova kći Venezuela zaručila se tijekom proslave svog 16. rođendana. Iako je obitelj očito presretna, vijest je izazvala snažne reakcije na društvenim mrežama, ponajviše zbog njezinih godina.

Na snimci koju je Paris podijelila sa svojih gotovo dva milijuna pratitelja vidi se trenutak kada Venezuelin dečko, boksač Noah Price, klekne na plesnom podiju i zaprosi je. Djevojka je uz osmijeh prihvatila, a ubrzo je ponosno pokazala i zaručnički prsten.

"Čestitke Venezueli i Noahu na zarukama. Oboje su još mladi, ali kad znaš, znaš. Još sam u šoku, ali jako sam sretna zbog vas oboje. Ja i tvoj tata ne možemo biti ponosniji", napisala je Paris.

Podršku mladom paru pružili su brojni fanovi, podsjećajući kako su i Paris i Tyson vezu započeli još kao tinejdžeri.

"Svima koji kažu da je premlada - Paris je bila s Tysonom na svom 16. rođendanu i još uvijek su sretno vjenčani s prekrasnom malom obitelji 18 godina kasnije... nemojte biti hejteri", napisao je jedan korisnik.

"Godine nisu važne, sreća je važna. Sve dok se dobro ponaša prema njoj, inače će Tyson biti tamo", dodao je drugi.

No, nije izostala ni kritika. "O moj Bože, nije ni živjela", komentirao je jedan korisnik, dok je drugi ustvrdio: "Ona je dijete - ovo je tako pogrešno."

Prema britanskom zakonu, brak je moguće sklopiti tek s navršenih 18 godina. Iako je do 2022. bilo dopušteno vjenčanje i sa 16 uz pristanak roditelja, to više nije slučaj, pa će Venezuela i Noah, ako ostanu zajedno, morati pričekati punoljetnost za vjenčanje.

