Zašto je Severina zaustavljala prolaznike u Istanbulu? Reakcije su hit!

Severina je u Istanbulu oduševila prolaznike i pratitelje videom u kojem im na ulici nudi da isprobaju parfem.
Severina je na svom Instagram profilu podijelila zanimljiv video iz Istanbula koji je odmah privukao pažnju njezinih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča ljepotica s diplomom Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene i stas i glas Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede? bloom je njegova preslika Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Galerija 25 25 25 25 25
Pjevačica je, odjevena u elegantno čipkasto izdanje, prišla prolaznicima i nudila im da isprobaju parfem koji je držala u ruci.
U videu se može vidjeti kako zaustavlja muškarce i žene na ulici te im pruža bočicu uz osmijeh i vedar razgovor.
Pogledaji ovo Celebrity Stroga i hladna Sadakat iz Dalekog grada u privatnom životu izgleda posve drugačije!
"Doći u Istanbul, a ne posjetit Grand Bazaar je kao doći u Pariz, a ne vidjet Eiffela (dobro, bili smo i u Aja Sofiji)... I tako usred Istanbula, dok su oni nama nudili "talijanske" (kineske) proizvode, ja sam za njih imala nešto tursko i nešto jaaaaaako dobro", napisala je Seve u opisu.
Severina Foto: Severina/Instagram
Osim Severininog pothvata, mnogi su komentirali da joj spomenuta bez modna kombinacija stoji kao salivena.
Pogledaji ovo inMagazin Popunjena sva mjesta u MasterChefu; kandidati kreću u nove izazove!
"Top stajling", "Ali komplet na Severini", "A lipa li si Seve", Turci su se uznemirili, a i Brko je ipak pao", "Predivan stajling", samo je dio komentara.
Severina - 5 Foto: Instagram
Severina - 1 Foto: Instagram
Severina - 4 Foto: Instagram
Severina pokazala što joj rade u Istanbulu: "Oko mene tisuću luđaka..."
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Popunjena sva mjesta u MasterChefu; kandidati kreću u nove izazove!
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Zavirite na vjenčanje kćeri bivše loto djevojke: Mladoženja je nosio nesvakidašnje odijelo!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ma svi imaju tajne! Znamo da ćete obožavati ovaj kviz o nezaboravnoj seriji