Zašto je Severina zaustavljala prolaznike u Istanbulu? Reakcije su hit!

Severina je u Istanbulu oduševila prolaznike i pratitelje videom u kojem im na ulici nudi da isprobaju parfem.

Severina je na svom Instagram profilu podijelila zanimljiv video iz Istanbula koji je odmah privukao pažnju njezinih pratitelja.

Pjevačica je, odjevena u elegantno čipkasto izdanje, prišla prolaznicima i nudila im da isprobaju parfem koji je držala u ruci.

U videu se može vidjeti kako zaustavlja muškarce i žene na ulici te im pruža bočicu uz osmijeh i vedar razgovor.

"Doći u Istanbul, a ne posjetit Grand Bazaar je kao doći u Pariz, a ne vidjet Eiffela (dobro, bili smo i u Aja Sofiji)... I tako usred Istanbula, dok su oni nama nudili "talijanske" (kineske) proizvode, ja sam za njih imala nešto tursko i nešto jaaaaaako dobro", napisala je Seve u opisu.

Osim Severininog pothvata, mnogi su komentirali da joj spomenuta bez modna kombinacija stoji kao salivena.

"Top stajling", "Ali komplet na Severini", "A lipa li si Seve", Turci su se uznemirili, a i Brko je ipak pao", "Predivan stajling", samo je dio komentara.

