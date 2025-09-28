Severina pokazala što joj rade u Istanbulu: "Oko mene tisuću luđaka..."

Severina se ovih dana nalazi u Istanbulu, na čijim ulicama često čuje svoje pjesme zahvaljujući svojim prijateljima.

Prije velikih koncerata u splitskoj dvorani Gripe i zagrebačkoj Areni, Severina se uputila na kratki odmor s prijateljicama u Istanbul.

Na svojim društvenim mrežama glazbena zvijezda je podijelila fotografije iz Turske koje pokazuju kako uživa u dobrom društvu, dobroj hrani i živopisnoj atmosferi. Kako je otkrila u najnovijoj objavi, njezini prijatelji joj puštaju njezine pjesme svugdje u Istanbulu, na što se ona našalila kako znaju da to ne voli, no to nije pokvarilo odlično raspoloženje.

Galerija 26 26 26 26 26

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina Foto: Instagram

Severina Foto: Instagram

"Oko mene hiljadu luđaka / prijatelja, koji mi u Istanbulu puštaju moje pjesme gdje god dođemo (iako znaju da ne volin)… ali nisam dala da mi to pokvari raspoloženje. Vječno zaljubljena u život, ljude, pjesmu, hranu i ono čim se bavim", napisala je Seve u opisu objave s nizom fotografija i videa.

Severina u Italiji Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Severina - 1 Foto: Instagram

Sa Severinom u društvu našle su se i njezina vjenčana kuma Andrea Čermak, modna dizajnerica Matija Vuica i fotografkinja Sonja Dvornik, a pjevačicine fotografije otkrivaju odličan provod u Istanbulu, bilo da se radi o šetnji gradskim ulicama, noćnom provodu, večeri s pogledom na most ili uživanju u hrani i dobroj atmosferi.

