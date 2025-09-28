Udala se Selena Gomez! Pjevačica zasjala u bajkovitoj vjenčanici

Nakon dvije godine veze vjenčali su se Selena Gomez i Benny Blanco, a lokacija ceremonije gostima nije otkrivena do zadnjeg trenutka.

Poduzetnica, glumica i pjevačica Selena Gomez u subotu se udala za producenta Bennyja Blanca nakon dvije godine veze. Dugoočekivano vjenčanje održano je u Kaliforniji, a 33-godišnjakinja je odmah nakon ceremonije podijelila fotografije i videe sa suprugom, napisavši datum.

Na fotografijama su prikazani mladenci kako se grle, drže za ruke i uživaju u trenutku. Na jednoj se snimci vidi krupni plan Gomezina jednostavnog buketa bijelog cvijeća, dok druga ističe njezine blistave vjenčane prstene.

Jedna dirljiva fotografija prikazuje Gomez kako sjedi na podu dok Blanco leži s glavom u njezinu krilu. Na drugom isječku, ona mu je namještala leptir-mašnu i darovala poljubac.

Mladenka i mladoženja oboje su za tu prigodu nosili kreacije Ralpha Laurena. Gomezina haljina imala je gornji dio u stilu haltera s cvjetnim detaljima i dramatično otvorenim leđima, a njezina duža bob frizura je još više istaknula bezvremenski izgled. S druge strane, Blanco je nosio crni smoking s leptir-mašnom.

Brojni uzvanici do zadnjeg trenutka nisu ni znali gdje će se održati ceremonija, već im je bilo rečeno samo grad u koji moraju doći, nakon čega su posebnim transportom dopremljeni do lokacije. Gomez i Blanco su se dodatno zaštitili od neželjenih pogleda paparazza izgradnjom velikog šatora koji je prekrio dvorište hotela El Canto u Santa Barbari.

Par je započeo vezu u lipnju 2023. godine nakon gotovo desetljeća prijateljstva i surađivanja, a istu su potvrdili u šest mjeseci kasnije. Blanco, čije je pravo ime Benjamin Joseph Levin, često na društvenim mrežama dijeli koliko je ponosan na svoju partnericu, a indikaciju kako se upravo ovog vikenda održava dugoočekivano vjenčanje dao je Gomezičin brend Rare Beauty podijelivši proizvode koji su se zasigurno koristili na njoj.

Da se vjenčanje bliži, Selena je dala nagovjestiti fotografijama s djevojačke večeri. Više potražite OVDJE.

Nekome nisu sjele zaruke Selene i Bennyja. Više o tome potražite OVDJE.

