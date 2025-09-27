Tračak sunca nakon kiše bio je dovoljan razlog za izlazak poznatih Hrvata na špicu

Zagrebačka špica nezaobilazna je destinacija i ove subote poznatim Hrvatima i Hrvaticama.

Brojna poznata lica i ove su subote prošetala zagrebačkom špicom, omiljenim mjestom za druženje, kavu i modne šetnje. Za razliku od prošlih dana, ovu je subotu obilježilo sunčano vrijeme, bez kapi kiše, što je na ulice izmamilo još više prolaznika i modno dotjeranih uzvanika.

Atmosfera je bila vedra i užurbana, a špica je ponovno pokazala zašto je nezaobilazno mjesto susreta i modnih inspiracija.

Važnu akciju o bolesti koja pogađa brojne žene podržale su političarka Ivana Kekin, i supruga proslavljenog rukometaša Igora Vorija, Olja Vori. Više o tome pročitajte OVDJE.

Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Na špici su fotografi snimili i glazbenicu Ivanu Banfić, koju inače ne viđamo u centru Zagreba.

Ivana Banfić Foto: Josip Moler / CROPIX

Bile su tu i Ellen Vanjorek i njezina mama Matea, glazbenica Dunja Ercegović, Davor Filipović, Maja Cvjetković, Robert Prosinečki i brojni drugi.

Ellen Vanjorek i mama Matea Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler / CROPIX

Davor Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Cvjetković Foto: Josip Moler / CROPIX

Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Nikola Garma Foto: Marko Seper/PIXSELL

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX

Morana Palikovic Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Noami Konforta i Dimitrije Popovic Foto: Josip Moler / CROPIX

