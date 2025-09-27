Tračak sunca nakon kiše bio je dovoljan razlog za izlazak poznatih Hrvata na špicu

Zagrebačka špica nezaobilazna je destinacija i ove subote poznatim Hrvatima i Hrvaticama.
Atmosfera je bila vedra i užurbana, a špica je ponovno pokazala zašto je nezaobilazno mjesto susreta i modnih inspiracija.
Važnu akciju o bolesti koja pogađa brojne žene podržale su političarka Ivana Kekin, i supruga proslavljenog rukometaša Igora Vorija, Olja Vori. Više o tome pročitajte OVDJE.
Ivana Kekin Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Na špici su fotografi snimili i glazbenicu Ivanu Banfić, koju inače ne viđamo u centru Zagreba.
Ivana Banfić Foto: Josip Moler / CROPIX
Bile su tu i Ellen Vanjorek i njezina mama Matea, glazbenica Dunja Ercegović, Davor Filipović, Maja Cvjetković, Robert Prosinečki i brojni drugi.
Ellen Vanjorek i mama Matea Foto: Josip Moler / CROPIX
Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX
Dunja Ercegović Foto: Josip Moler / CROPIX
Davor Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Maja Cvjetković Foto: Josip Moler / CROPIX
Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Nikola Garma Foto: Marko Seper/PIXSELL
Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX
Morana Palikovic Gruden Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Noami Konforta i Dimitrije Popovic Foto: Josip Moler / CROPIX
