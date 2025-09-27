Je li kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao pravu buru

Otkako je belgijski novinar priznao da s našom proslavljenom atletičarkom ima otvoren brak, njihov odnos stalno je pod povećalom javnosti.
Na najnovijoj fotografiji koju je objavio na Instagramu pozirao je u liftu, s kavom u ruci i sunčanim naočalama na licu. Uz fotografiju je napisao: "Novi dan, nova boja."
Ruben Van Gucht Foto: Instagram
No, ono što su mnogi primijetili nije njegova poruka, već detalj na ruci – Ruben više ne nosi vjenčani prsten.
Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
Upravo taj sitni detalj odmah je pokrenuo šuškanja i pitanja o njegovom braku s Blankom, s kojom se vjenčao u svibnju 2022. godine.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
Blanka je prvi put snimljena bez prstena u lipnju ove godine. Detalje pročitajte OVDJE.
Rubena se već mjesecima povezuje s fatalnom plavušom Charlotte van Looy. Ona ga je nedavno prestala pratiti na Instagramu, a sve je iznenadila najnovijim potezom. Više pročitajte OVDJE.
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram
Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram
Suprug naše proslavljene atletičarke natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu. Više detalja saznajte OVDJE.
Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram
