Je li kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao pravu buru

Otkako je belgijski novinar priznao da s našom proslavljenom atletičarkom ima otvoren brak, njihov odnos stalno je pod povećalom javnosti.

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je izazvao pravu buru oko njihova otvorena braka.

Na najnovijoj fotografiji koju je objavio na Instagramu pozirao je u liftu, s kavom u ruci i sunčanim naočalama na licu. Uz fotografiju je napisao: "Novi dan, nova boja."

No, ono što su mnogi primijetili nije njegova poruka, već detalj na ruci – Ruben više ne nosi vjenčani prsten.

Upravo taj sitni detalj odmah je pokrenuo šuškanja i pitanja o njegovom braku s Blankom, s kojom se vjenčao u svibnju 2022. godine.

Blanka je prvi put snimljena bez prstena u lipnju ove godine. Detalje pročitajte OVDJE.

Rubena se već mjesecima povezuje s fatalnom plavušom Charlotte van Looy. Ona ga je nedavno prestala pratiti na Instagramu, a sve je iznenadila najnovijim potezom. Više pročitajte OVDJE.

Suprug naše proslavljene atletičarke natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu. Više detalja saznajte OVDJE.

Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.

