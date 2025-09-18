Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom su odnosu ona i suprug Blanke Vlašić

Novi potez fatalne Belgijke Charlotte Van Looy opet je pokrenuo šuškanja.
Fatalna plavuša koju već mjesecima povezuju sa suprugom Blanke Vlašić, Charlotte van Looy, iznenadila je pratitelje objavivši nove fotografije s Rubenom Van Guchtom.
Prije par tjedana Charlotte je Rubena prestala pratiti na Instagramu pa su se svi zapitali što to znači, no novom objavom potvrdila je da ljubav i dalje postoji.
Charlotte u opisu profila i dalje ima slovo ''R'', a Ruben ima slovo ''C'' te ju prati na Instagramu.
Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.
