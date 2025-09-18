Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom su odnosu ona i suprug Blanke Vlašić

Novi potez fatalne Belgijke Charlotte Van Looy opet je pokrenuo šuškanja.

Fatalna plavuša koju već mjesecima povezuju sa suprugom Blanke Vlašić, Charlotte van Looy, iznenadila je pratitelje objavivši nove fotografije s Rubenom Van Guchtom.

Prije par tjedana Charlotte je Rubena prestala pratiti na Instagramu pa su se svi zapitali što to znači, no novom objavom potvrdila je da ljubav i dalje postoji.

Charlotte u opisu profila i dalje ima slovo ''R'', a Ruben ima slovo ''C'' te ju prati na Instagramu.

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 2 Foto: Instagram

Charlotte Van Looy - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nećete vjerovati što je jedan od kandidata donio žiriju kako bi im skratio vrijeme!

Suprug naše proslavljene atletičarke natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu. Više detalja saznajte OVDJE.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, njihov bračni skandal počeo je još u hotelskoj sobi, a više o tome pročitajte OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Skandal na koncertu u Zagrebu: Pjevač razbijao instrumente pa otišao s pozornice

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Naša influencerica raspametila pratitelje u haljini s opasno dubokim izrezom: ''Bombica!''

Pogledaji ovo Celebrity Jeziva potvrda! Raskomadano tijelo pronađeno u autu glazbenika pripada nestaloj curici