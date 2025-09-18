Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji

Lovorka Sršen na društvenim mrežama otkrila je da je žrtva krađe, sad sve moli za pomoć.

Lovorka Sršen, hrvatska kantautorica i supruga glumca Janka Popovića Volarića, na društvenim mrežama otkrila je da joj je u Zagrebu netko ukrao bicikl.

Tužna Lovorka zamolila je pratitelje za pomoć.

Lovorka Sršen na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Lovorka Sršen na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Ukraden! Danas u Trenkovoj... Moj vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i bacili negdje u okolici, javite mi'', napisala je uz fotografije bicikla.

Podsjetimo, Lovorka je trenutno trudna, a beba će na svijet stići ove godine.

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/Pixsell

Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: pff/PR

