Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji

Lovorka Sršen na društvenim mrežama otkrila je da je žrtva krađe, sad sve moli za pomoć.
Tužna Lovorka zamolila je pratitelje za pomoć.
Lovorka Sršen na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Lovorka Sršen na Instagramu - 1 Foto: Instagram
''Ukraden! Danas u Trenkovoj... Moj vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i bacili negdje u okolici, javite mi'', napisala je uz fotografije bicikla.
Podsjetimo, Lovorka je trenutno trudna, a beba će na svijet stići ove godine.
Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: Neva Zganec/Pixsell
Janko Popović Volarić i Lovorka Sršen Foto: pff/PR
