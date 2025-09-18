Skandal na koncertu u Zagrebu: Pjevač razbijao instrumente pa otišao s pozornice

U Zagrebu je prekinut koncert The Lemonheadsa, na pozornici je nastao pravi kaos.
U jednom zagrebačkom baru sinoć je naprasno prekinut koncert svjetski popularne indie rock grupe The Lemonheads.3 vijesti o kojima se priča video je viralan Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju jeste li znali? Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i izvan Hrvatske ''Ovo je velik korak...'' Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Kako piše Novi list, frontmen Evan Dando je od početka imao problema s glasom i ritmom, mrmljao je i promašivao stihove, a u jednom je trenutku bacio gitaru te više puta udario klavijature.
Evan Dando u Zagrebu - 2 Foto: Screenshot Youtube
Evan Dando u Zagrebu - 3 Foto: Screenshot Youtube
Nakon toga sišao je s pozornice i koncert je završen. Snimka iz bara proširila se internetom.
List navodi i da je u jednom trenutku došlo do napetosti na pozornici između članova benda. Snimke s nastupa proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su se zgrozili viđenim.
Pogledaji ovo Celebrity Jeziva potvrda! Raskomadano tijelo pronađeno u autu glazbenika pripada nestaloj curici
Tko su The Lemonheads?
The Lemonheads - 4 Foto: Profimedia
The Lemonheads - 2 Foto: Profimedia
The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član.
The Lemonheads - 1 Foto: Profimedia
The Lemonheads - 3 Foto: Profimedia
Globalni uspjeh doživjeli su s albumima ''It’s A Shame About Ray'' i ''Come On Feel The Lemonheads'' te obradom klasika Simona & Garfunkela ''Mrs Robinson''.
Galerija 3 3 3 3 3
Pogledaji ovo Celebrity Očaravajuće izdanje Kate Middleton izmamilo je kompliment od Donalda Trumpa!
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Grubnić se oprostio od ljeta prizorom na kojemu mu se ocrtava ama baš svaki mišić!
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Naša influencerica raspametila pratitelje u haljini s opasno dubokim izrezom: ''Bombica!''