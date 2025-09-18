Skandal na koncertu u Zagrebu: Pjevač razbijao instrumente pa otišao s pozornice

U Zagrebu je prekinut koncert The Lemonheadsa, na pozornici je nastao pravi kaos.

U jednom zagrebačkom baru sinoć je naprasno prekinut koncert svjetski popularne indie rock grupe The Lemonheads.

Kako piše Novi list, frontmen Evan Dando je od početka imao problema s glasom i ritmom, mrmljao je i promašivao stihove, a u jednom je trenutku bacio gitaru te više puta udario klavijature.

Evan Dando u Zagrebu - 2 Foto: Screenshot Youtube

Evan Dando u Zagrebu - 3 Foto: Screenshot Youtube

Nakon toga sišao je s pozornice i koncert je završen. Snimka iz bara proširila se internetom.

List navodi i da je u jednom trenutku došlo do napetosti na pozornici između članova benda. Snimke s nastupa proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su se zgrozili viđenim.

Tko su The Lemonheads?

The Lemonheads - 4 Foto: Profimedia

The Lemonheads - 2 Foto: Profimedia

The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član.

The Lemonheads - 1 Foto: Profimedia

The Lemonheads - 3 Foto: Profimedia

Globalni uspjeh doživjeli su s albumima ''It’s A Shame About Ray'' i ''Come On Feel The Lemonheads'' te obradom klasika Simona & Garfunkela ''Mrs Robinson''.

