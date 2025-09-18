Smrznut ćete se kad vidite cijenu noćenja u hotelu iz hit-serije u kojem odsjeda Severina!

Severina je za noćenja u hotelu iz hit-serije u Italiji izdvojila ogromnu svotu novca.
Pjevačica Severina proteklih dana na odmoru je u Italiji, a na Instagramu je otkrila kako je u gradu Taormina na jugu države.
Njene fotografije s Instagram otkrile su da odsjeda u hotelu San Domenico Palace u kojem se snimala hit-serija ''Bijeli lotos'', a od cijene jednog noćenja zavrtjet će vam se u glavi.
Hotel San Domenico Palace - 2 Foto: Instagram
Hotel San Domenico Palace - 1 Foto: Instagram
Naime, Standardne sobe počinju od 1.500 do 1.800 eura po noći, dok se apartmani s terasama i privatnim bazenima kreću od 3.500 do 7.000 eura. Najskuplji smještaj, Princess Cecilie Suite, može koštati i do 10.000 eura po noći, ali nudi neusporediv luksuz s panoramskim pogledom na Etnu i obalu Taormine.
Gosti mogu uživati u bazenu s pogledom na more, Michelinovom restoranu, ekskluzivnim vinskim degustacijama te organiziranim izletima do vulkana Etna. Ovaj hotel savršeno dočarava atmosferu stare Sicilije, ali s modernim luksuzom, prenosi buro247.
Hotel San Domenico Palace - 4 Foto: Instagram
Hotel San Domenico Palace - 3 Foto: Instagram
Hotel San Domenico Palace - 5 Foto: Instagram
Uz fotografije je podijelila i citat iz serije "Bijeli lotos".
''Kad god odsjedem u White Lotusu, uvijek se odlično provedem'', napisala je.
Severina Foto: Instagram
Severina Foto: Instagram
Severina Foto: Instagram
Severina Foto: Instagram
