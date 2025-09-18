Ulaznice i za drugi Severinin koncert nestaju velikom brzinom: ''Bit će drugačije...''

Nakon što je u samo deset dana rasprodala prvi koncert u Areni Zagreb, Severina je najavila i drugi dan zaredom.

Nakon što je prvi koncert, zakazan za 07. studenoga, u Areni Zagreb rasprodala u svega desetak dana, Severina je za sve one koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica obznanila vijest da će u najvećoj dvorani u Hrvatskoj zapjevati i sutradan, u subotu, 08. studenoga.

Već nekoliko dana i nakon te vijesti, ulaznice za koncert nestaju velikom brzinom, točnije, već je više od pola dvorane i drugoga dana – rasprodano.

Severina - 7 Foto: Damir Spehar/Pixsell

''Koncerti u Splitu i Zagrebu će biti pomalo drugačiji od onih dosadašnjih u Arenama... Bit će to moj način da budem prisnija i povezanija s publikom, ogoljen(ij)a, nježn(ij)a, iskonska ja, koja samo pjeva... Zato sam i nazvala koncert 'Ja samo pjevam'."

Severina Foto: Severina/Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Sanela Babić

Čak ću i pjevati neke od pjesama koje inače ne izvodim (često), a ljudi ih vole... Jer kad glazba diše sama – tada se istinski čuje. Doprinos tome bit će i moj orkestar u sastavu 30-ak vrhunskih glazbenika, ali i posebne video projekcije koje pripremamo, a koje, iskreno, i ja jedva čekam vidjeti...'', izjavila je Severina.

