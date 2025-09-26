Škakljivi izrezi na mini bikiniju srpske pjevačice pokorili Instagram: ''Boginja''

Srpska pjevačica na društvenim mrežama podijelila je fotke u bikiniju zbog kojih je dobila hrpu komplimenata.

Srpska pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, podigla je temperaturu na društvenim mrežama. Na Instagram je objavila fotografije s odmora, a pratitelji su je zatrpali komplimentima.

Na slikama se može vidjeti kako uživa na suncu, pored bazena i pod žutim suncobranom, obučena u elegantni crni jednodijelni kupaći kostim s dubokim dekolteom i škakljivim prorezima sa strane. Ti detalji na kupaćem bili su dovoljni da istaknu njezinu figuru.

Na pojedinim fotografijama opušta se na ležaljci prekrivenoj ručnikom, dok na drugima pozira u vodi, naslonjena na rub bazena.

Marina Cvetković - Mahrina Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Internetom kruži presladak video princa Williama i Kate Middleton: ''Baš su srodne duše''

Nije trebalo dugo da njezini obožavatelji preplave objavu brojnim komentarima i komplimentima na račun izgleda.

Galerija 3 3 3 3 3

Pogledaji ovo Celebrity Dubri duh Srbije! Prekrasna gesta poznatog vizažista vrijedna je svake hvale

''Ljubav'', ''Boginja'', ''Slatka'', ''Savršena'', ''Najljepša'', ''Baš si zgodna i seksi. Predobro izgledaš na fotografijama'', ''Posebna'', ''Nema ljepše'', ''Ova mačka je najljepša'', dio je komentara s Instagrama.

Marina Cvetković - Mahrina Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Inače, Mahrina se natjecala u prvoj sezoni popularnog srpskog glazbenog showa - ''IDJShow''.

Neki od njenih hitova su ''Ljubila'', ''Ego'', ''Aventador'', ''Šta, šta, šta''.

Marina Cvetković - Mahrina Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity U čemu se to fatalna novinarka pojavila u izlasku? Nema što joj nisu zamjerili

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nije trebalo dugo da fotke Bieberove supruge u dekoltiranoj haljini preplave društvene mreže!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li čuli za njega? Svijet ga je upoznao kao ženu, a svojim glasom ispisao je povijest