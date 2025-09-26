Internetom kruži presladak video princa Williama i Kate Middleton: ''Baš su srodne duše''

Princ William i Kate Middleton dirnuli su javnost toplim i nježnim trenucima koje su podijelili nakon emotivnog susreta s roditeljima triju djevojčica stradalih u tragičnom napadu nožem.

Princ i princeza od Walesa Kate Middleton i princ William snimljeni su u nježnom međusobnom trenutku tijekom svog posjeta Southportu.

Na snimci podijeljenoj na internetu, Kate i William nakratko su razgovarali među sobom nakon što je budući kralj održao kratki govor u čast novog igrališta podignutog u spomen na žrtve tragičnog napada nožem.

Princ William i Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

Nakon svog govora, tijekom kojeg je bio vidno dirnut dok je hvalio način na koji su se školski prijatelji okupili da podrže jedni druge i prisjete se djevojčica na svoj način, prijestolonasljednik je podijelio tihi trenutak sa svojom ponosnom suprugom.

Princ William i Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Kate se nagnula prema suprugu dok su ona i okupljeni pljeskali njegovim riječima i nešto mu rekla, na što joj je William uzvratio s osmijehom na licu.

Video pogledajte OVDJE.

Princ William i Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Obožavatelji kraljevske obitelji, koji su snimku podijelili na internetu, rekli su da im se sviđa način na koji se gledaju, dok ih je drugi nazvao pravim srodnim dušama.

Princ William i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

''Izgledaju tako dobro zajedno. Princ William je dobro odabrao svoju kraljicu'', ''Preslatki su'', ''Ma baš su srodne duše'', pišu u komentarima.

Očaravajuće izdanje Kate Middleton nedavno izmamilo je kompliment od Donalda Trumpa, što joj je rekao pogledajte OVDJE.

