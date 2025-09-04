Sviđa li vam se? Velika promjena Kate Middleton podijelila mišljenja

Društvene mreže su se užarile zbog nove boje kose Kate Middleton.

Nakon duge ljetne pauze, princeza od Walesa vratila se kraljevskim dužnostima i odmah privukla pažnju svojom transformacijom.

Kate Middleton pojavila se u londonskom Prirodoslovnom muzeju, gdje je u društvu princa Williama obišla novo uređene vrtove – no sve oči bile su uprte u njezinu novu frizuru.

Umjesto uobičajene tamno smeđe nijanse, Kate je pokazala posvijetljenu kosu. Kate je u elegantnom, ali opuštenom izdanju djelovala odmorno i vedro, a društvene mreže odmah su se užarile zbog velike promjene.

''Prekrasno izgleda'', ''Za sve one koji govore da je imala periku, čvrsto vjerujem da je na tim fotografijama gdje kosa izgleda napuhano zapravo netko samo stilizirao frizuru prije snimanja, jer ako pogledate sve ostale slike – njezina kosa izgleda potpuno normalno'', ''Zaista nikada nije izgledala bolje'', ''Meni ovo uopće ne ide uz nju'', ''Kao da nosi periku'', ''Ne sviđa mi se njezina kosa'', dio je komentara s društvenih mreža.

