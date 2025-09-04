Pretraži
nešto drugačija princeza

Sviđa li vam se? Velika promjena Kate Middleton podijelila mišljenja

Piše H.L., Danas @ 21:34 Celebrity komentari
Kate Middleton, princ William Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Društvene mreže su se užarile zbog nove boje kose Kate Middleton.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kate Middleton pokazala novi imidž
nešto drugačija princeza
Sviđa li vam se? Velika promjena Kate Middleton podijelila mišljenja
Tko je mladi pjevač koji puni stranice Tiktoka svojim izvedbama najvećih domaćih hitova? Upoznajte Jakova Jozinovića!
život mu se promijenio!
Tko je naš mladi pjevač koji puni stranice Tiktoka svojim izvedbama najvećih domaćih hitova?
Mada Peršić podijelila preslatku fotografiju s novorođenom kćerkicom
''Uživaj u najvećoj radosti''
Preslatko! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s novorođenom kćerkicom
Kviz o Harryju Potteru
za sve koji čekaju pismo
Ovo je test za fanove magičnog svijeta Harryja Pottera!
Veličina je važna! Donosimo listu najskupljih zaručničkih prstena
svjetske zvijezde ne štede!
Veličina je važna! Donosimo listu najskupljih zaručničkih prstena
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Ella Dvornik o skrbništvu nad kćerima
proces suđenja još traje
Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom
Iva Jerković i Ivan Oreški očekuju prvo dijete
skrivali su trudnoću
Razotkrila ih kolegica! Naša glumica s liječnikom očekuje prvo dijete
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Pucnjava u autosalonu na obali: Napadač pod nadzorom policije
Napad vatrenim oružjem
Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
show
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
tech
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
sport
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Napeta atmosfera
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
tv
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
DALEKI GRAD
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
LEYLA
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
novac
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
lifestyle
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Biramo najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
ŽENE IZ POVIJESTI
Između ovih 15 imena odaberite najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
sve
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Napeta atmosfera
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene