Vrući kadrovi Maje Šuput na motoru potaknuli komentare na Instagramu

Maja Šuput na društvenim mrežama objavila je fotografije na kojima je pozirala na motoru.

Naša glazbenica Maja Šuput još jednom je dokazala da zna privući pažnju na društvenim mrežama.

Ovoga puta objavila je dvije atraktivne fotografije na motoru.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!

''Noćna vožnja'', napisala je uz fotke.

Pjevačica je pozirala u seksi kombinaciji – uskom topu sa životinjskm uzorkom i trapericama, dok je motor i ambijent garaže dali cijeloj priči dozu filmskog šarma.

Maja Šuput Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!

Galerija 33 33 33 33 33

Fotke dolaze neposredno nakon što se Splićanin Šime Elez, s kojim se Maju posljednjih mjeseci povezuje, vratio s motorističke avanture. Prizorima je zagolicala maštu zaniženjih pratitelja.

''A Šime slika'', ''Nemojte kacige zaboraviti'', ''Oponašaš Šimu'', ''Prelijepa'', ''Vratio se Šime?'', pisali su joj pratitelji na društvenim mrežama.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: PR

A o tome da su Maja i Šime opet uhvaćeni zajedno pisali smo OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Brutalna figura Žanamari pala je u drugi plan zbog emotivnog priznanja: ''Ništa nije kako izgleda...''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Svi pričaju o haljini u kojoj je ministrica došla na sjednicu vlade

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom