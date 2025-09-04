Pretraži
neizvjestan put do majčinstva

Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!

Piše H.L., Danas @ 16:03 Celebrity komentari
Caterina Murino Caterina Murino Foto: Profimedia

Caterina Murino na društvenim mrežama se pohvalila najljepšim vijestima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Caterina Murino rodila prvo dijete u 48. godini
neizvjestan put do majčinstva
Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!
Preminuo je Giorgio Arman
imao je 91 godinu
Preminuo je legendarni talijanski dizajner Giorgio Armani
Jason Momoa u Veneciji
poseban i svoj
Zgodni glumac privukao pažnju zanimljivim modnim detaljem koji je nosio pod rukom
Grad Zagreb priprema koncert u čast Gabi, Matije i Arsena
pod vodstvom Ante Gele
Grad Zagreb najavio svečani koncert u čast Gabi, Matije i Arsena, poznat je datum
Gdje je danas Elaine Hendrix?
zlobna meredith
Gdje je danas zla maćeha iz omiljenog dječjeg filma devedesetih s Lindsay Lohan?
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Iva Jerković i Ivan Oreški očekuju prvo dijete
skrivali su trudnoću
Razotkrila ih kolegica! Naša glumica s liječnikom očekuje prvo dijete
Matija Cvek objavio fotografiju kada je bio dječak
"izgledam kao svoja kćer"
Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas je naš pjevač koji puni dvorane diljem regije!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Vijetnam slavi Dan neovisnosti velikom vojnom paradom
Slavlje u Vijetnamu
FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu
show
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Napeta atmosfera
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
tv
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
LEYLA
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
DALEKI GRAD
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Leyla: Hoće li dokučiti tko je glavni zlikovac koji stoji iza svega?
LEYLA
Leyla: Hoće li dokučiti tko je glavni zlikovac koji stoji iza svega?
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Godišnji u Alpama: Austrija, raj za djecu (2. dio)
Isplati se svaki euro
Godišnji daleko od Jadrana: Pronašli smo raj za djecu, u kojem su se i odrasli odlično zabavili i odmorili
novac
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
lifestyle
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Biramo najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
ŽENE IZ POVIJESTI
Između ovih 15 imena odaberite najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
sve
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene