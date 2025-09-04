Bivša Bondova djevojka rodila prvo dijete u 48. godini!

Caterina Murino na društvenim mrežama se pohvalila najljepšim vijestima.
Caterina Murino, poznata talijanska glumica i bivša Bond djevojka, sa 47 godina je po prvi put postala majka.
Zvijezda filma "Casino Royale" iz 2006., u kojem je glumila fatalnu Solange uz Daniela Craiga, rodila je sina u kolovozu, a radosnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Caterina Murino Foto: Profimedia
U nježnoj poruci je napisala kako su njezini kućni ljubimci sada dobili brata.
''Illithyia, Hercule, Selené i Leto s ponosom objavljuju rođenje svog malog brata, Demetria Tancredija Rigauda Murina, 21. kolovoza 2025. u 18:17. Njihova mama i tata su dobro i ludi od sreće zbog svih neprospavanih noći koje ih čekaju'', napisala je na Instagramu.
Caterina se godinama borila s neplodnoću te je otvoreno godila o svojoj boli zbog nemogućnosti da zatrudni.
"Nemati djecu je bol, ne žaljenje. Sa 46 godina mislim da me onaj koji dijeli čuda zaboravio'', izjavila je prošle godine, piše Daily Mail.
Caterina Murino Foto: Profimedia
Ove je godine s francuskim magazinom Gala podijelila sretnu vijest da je uspješno zatrudnjela putem IVF-a. Pohvalila je i podršku svog partnera, francuskog odvjetnika Edouarda Rigauda, s kojim živi u pariškoj četvrti Montmartre. Par je zajedno od 2019. godine, a kroz godine su se suočili s dva spontana pobačaja i zahtjevnim medicinskim tretmanima.
Caterina Murino Foto: Profimedia
Unatoč svemu, trudnoća je protekla bez komplikacija.
"Nisam imala dijabetes, nelagodu niti nesanicu", otkrila je glumica.
Caterina Murino Foto: Profimedia
Osim ulogom u "Casino Royale", Caterina Murino poznata je i po filmovima i serijama poput "The Corsican File", "L'Enquete Corse" i "Bronte Sisters". Prije veze s Rigaudom, povezivana je s francuskim ragbijašem Pierreom Rabadanom.
